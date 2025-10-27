A gyermekek esetében is fontos az oltás az influenza ellen.
Csökkent az akut légúti megbetegedésben szenvedők és az influenzások száma
Az előző héthez képest az év 43. hetében enyhén, 1 százalékkal csökkent az akut légúti megbetegedésben szenvedők száma. Az influenza és az influenzaszerű megbetegedések előfordulása 4,2 százalékkal csökkent – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ).
42 193 akut légúti megbetegedést jelentettek. A legtöbb beteg Eperjes, a legkevesebb Trencsén megyében volt. Főleg az öt évnél fiatalabb gyerekek körében terjedt a fertőzés.
A 43. héten 4649 influenzás és influenzaszerű megbetegedést jelentettek, ez az összes légúti megbetegedés 11 százaléka. Nyitra megyében volt a legtöbb influenzás, a legkevesebb Pozsony (Bratislava) megyében. Az influenza is főleg az öt évnél fiatalabb gyerekek körében terjedt.
A megbetegedések miatt látogatási tilalmat rendeltek el például a Nyitrai Egyetemi Kórházban és a Szent Zoerard Specializált Kórházban.
Összesen 18 oktatási intézményt – 13 óvodát és 5 iskolát – kellett bezárni.
