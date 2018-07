Csődeljárás indult, bezárhat a vedrődi outlet bevásárlóközpont

Vedrőd | Tönkrement a vedrődi outlet. A Trend információi szerint az üzemeltető vállalat csődeljárást kért, a bíróság a héten elindította a folyamatot. Egyelőre nem tudni, bezár-e a Nagyszombat melletti bevásárlóközpont.

Öt éve nyitották meg Vedrőd és Nagyszombat között a One Fashion Outletet, ahol a honlapján található tájékoztatás szerint legalább 70 üzlettel és 1300 parkolóhellyel várják a vásárlókat. A bevásárlóközpont építésekor még úgy tűnt, a nem messze lévő Szencen épülő outlet megelőzi a vedrődit, de végül alulmaradt a szenci beruházás. A Napfényes-tavak városában butikok helyett irodákat alakítottak ki a város szélén álló komplexumban. A vedrődi bevásárlóközpont sem volt túl népszerű a vásárlók körében. Ottjártunkkor alig lézengett néhány ember a hatalmas központban, ahol nemcsak ruhákat, hanem berendezési tárgyakat és művészeti alkotásokat is kínálnak, kávézó és tó is van. A hírek szerint egy ideje már gazdasági gondokkal küzdött az üzemeltető vállalat, februárban a hitelezők másfél évet adtak a cégnek arra, hogy új befektetőt találjon. A tárgyalások azonban nem jártak sikerrel. Az outlet honlapján nincs hír az esetleges bezárásról, a közösségi portálon is csak a legfrissebb leárazásokról tájékoztatják a felhasználókat. Próbáltuk elérni a vállalatot, de sem telefonon, sem e-mailben nem kaptunk választ a kérdéseinkre. A Sme azt írta, az eljárás miatt egyelőre nem zárnak be az üzletek. Az Általános Hitelbank (VÚB) kezében van a bevásárlóközpont sorsa, ugyanis a pénzintézet a vállalat legfőbb hitelezője. Dominik Miša, a VÚB PR-menedzsere azt nyilatkozta, az üzemeltető és az adós feladata felmérni, hogy az értékesítésig fenntartható-e az outlet. A cég kijelentette, a bankok támogatják a további nyitvatartást.

Az eljárás miatt nem csorbulnak a vásárlók jogai, ugyanúgy érvényes a jótállás az ott vásárolt termékekre. A jótállással ugyanis nem az üzemeltető vállalat, hanem az egyes üzletek foglalkoznak. Ha bezárna is a bevásárlóközpont, a márkák más helyen lévő üzleteiben akkor is érvényesíthetik a jogaikat a vevők. (béva, Trend, Sme)