Csempészett cigaretta az alvázban, a kárpit alatt

Az elmúlt napokban a vámosok két esetben összesen több mint 630 ezer szál csempészett cigarettát foglaltak le a szlovák–ukrán határon. Klára Baloghovának, a Nagymihályi Vámhivatal szóvivőjének tájékoztatása szerint a határrendészeti szervek nemrég a Szobránci járásban járőrözés közben lettek figyelmesek Kereszt (Kristy) kataszterében egy kukoricatábla mellé leállított, gazdátlan személygépkocsira. Miután az autót keresőkutyával átvizsgálták, az állat jelezte, hogy a járműben dohány van. A vámosok közel egy napig figyelték az autót, melynek elcsigázott tulajdonosa végül előkerült. Az ukrán férfi – miután a vámosok a telephelyükön nekiláttak az autó szétszereléséhez – készségesen megmutatta az alvázban kialakított rejtekhelyeket. Ezekből összesen 7200 szál cigaretta került elő, melynek forgalomba hozatalával az állam 1054,34 euró adóbevételtől esett volna el. A tetten ért csempész bevallotta, hogy eredetileg Csehországba készült dolgozni, és a magával vitt cigaretta eladásából egy kis pluszbevételre szeretett volna szert tenni. Ha bűnösnek találják, háromévi börtönbüntetést kaphat.

A másik, jóval jelentősebb szállítmányt néhány nappal korábban a felsőnémeti (Vyšné Nemecké) határátkelőnél foglalták le. A vámosok itt egy Ukrajnából érkező teherkocsit ellenőriztek, mely üres söröshordókat szállított Csehországba. Miután a járművet és annak utánfutóját keresőkutyával és szkennerrel is átvizsgálták, kiderült, hogy a hűtőkocsi plafonjának a szigetelésébe 623 ezer szál – 3115 karton – cigarettát rejtettek. Ha ezt a mennyiséget sikerült volna forgalomba hozni, az állam 88 799,93 euró adóbevételtől esik el. A sofőr ellen eljárás indult, akit ha bűnösnek találnak, akár öt év börtönnel is büntethetnek. A kelet-szlovákiai vámosok egyébként az elmúlt években találtak már gépkocsik műszerfalába, pótkerekébe és a sárvédője mögé rejtett cigarettát is, de olyan is előfordult, hogy a csempészek a jármű benzintartályát alakították át rejtekhellyé.