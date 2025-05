Csalók fosztottak ki egy idős asszonyt a Lévai járásban

Sok embernek nagy kő eshetett le a szívéről Münchenben, amikor másfél hete a Bayern – ha nem is produkált ellenállhatatlan szezont (sőt!), – visszahódította a német futballbajnoki címet. Megnyugodhatott Herbert Hainer elnök és Jan-Christian Dreesen ügyvezető igazgató, hogy nem nyúlt mellé, amikor tavaly nyáron az angol élvonalból kiesett Burnley menedzserét, Vincent Kompanyt nevezte ki edzőnek. De fellélegezhetett a belga szakember is, hogy elsőre címet nyert Németországban, illetve Harry Kane is, hogy megtört egy átok, és végre képes volt trófeával zárni egy szezont.