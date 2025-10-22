Régió

Csalók bóklásznak Hetényen is – tetőt és vízelvezetőt „javítanak“

hetény

A hetényi községháza figyelmeztette a lakosokat a falut járó "javító" csalókra (forrás: Hetény község / Facebook)

vataščin
Vataščin Péter
Hetény |

Az önkormányzat arra figyelmeztet, hogy az „áljavítók“ magyar rendszámú, bordó színű gépkocsival közlekednek. Az elvállalt munkát félbehagyják, majd felszívódnak.

„Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a pincesoron egy magyar rendszámú, bordó kombi gépjárművel közlekedő személyeket észleltek, akik tető- és vízelvezető javítási munkákat kínálnak. Információink szerint csalásról van szó – a munkákat elvállalják, majd félbehagyják és eltűnnek“ 

– áll Hetény község önkormányzatának Facebook-posztjában.

A lakosokat arra kérik, hogy „ne dőljenek be ezeknek az ajánlatoknak, legyenek különösen elővigyázatosak, és ha ilyen esetet észlelnek, haladéktalanul értesítsék a községi hivatalt vagy a rendőrséget“.

Kapcsolódó cikkünk
szentpéter
Régió

Csalók járják Szentpétert – hivatalos személynek is kiadják magukat

Múlt héten a szentpéteri önkormányzat is „házaló“ csalókra figyelmeztetett. Nem világos, hogy a Heténnyel szomszédos községben is ugyanazok a személyek próbálkoztak-e az emberek átejtésével, ám ott is „kínáltak“ tető- és csatornajavítást.

csalók
Hetény
javítások
