Csalók bóklásznak Hetényen is – tetőt és vízelvezetőt „javítanak“
Az önkormányzat arra figyelmeztet, hogy az „áljavítók“ magyar rendszámú, bordó színű gépkocsival közlekednek. Az elvállalt munkát félbehagyják, majd felszívódnak.
„Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a pincesoron egy magyar rendszámú, bordó kombi gépjárművel közlekedő személyeket észleltek, akik tető- és vízelvezető javítási munkákat kínálnak. Információink szerint csalásról van szó – a munkákat elvállalják, majd félbehagyják és eltűnnek“
– áll Hetény község önkormányzatának Facebook-posztjában.
A lakosokat arra kérik, hogy „ne dőljenek be ezeknek az ajánlatoknak, legyenek különösen elővigyázatosak, és ha ilyen esetet észlelnek, haladéktalanul értesítsék a községi hivatalt vagy a rendőrséget“.
Múlt héten a szentpéteri önkormányzat is „házaló“ csalókra figyelmeztetett. Nem világos, hogy a Heténnyel szomszédos községben is ugyanazok a személyek próbálkoztak-e az emberek átejtésével, ám ott is „kínáltak“ tető- és csatornajavítást.
