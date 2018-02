Csallóközi atrazinszennyezés: bárki megvizsgáltathatja a kútja vizét

Pozsony/Dunaszerdahely/ Nagypaka/Béke | A héten derült ki, hogy Nagypakán és Békén is meghaladhatta a határértéket az atrazin növényvédő szer mennyisége a vezetékes vízben. A közegészségügyi hivatal elemzi a vezetékes víz minőségét, de a kútvizet használó lakosoknak sokba kerülne megvizsgáltatni, mi folyik a csapból.

Zuzana Drobová, a közegészségügyi hivatal szóvivője elmondta, nem tanácsolják a kúti víz fogyasztását azoknak, akik nem vizsgáltatták be. Hozzátette, tájékoztató anyagokkal látják el a lakosságot. A laboratóriumokban ugyan számos mutatót figyelembe vesznek az általános vízelemzés során, de a peszticídek, köztük az atrazin szintjének mérése nem tartozik ezek közé.

„Többféle mérést végzünk. Az alapellenőrzést az egészségügyi minisztérium határozata alapján készítjük el. Ennek eredményéből az ügyfél megtudhatja, megfelel-e a minta az előírásoknak – mondta Katarína Chupíková, a pozsonyivánkai Aquaseco menedzsere.

A laboratóriumban kérésre egyéb vizsgálatokat is elvégeznek, a peszticídek szintjét is megmérik. A menedzsertől megtudtuk, azokban a Csallóköz területén vett ivóvízmintákban, amelyekben vizsgálták az atrazin szintjét, nem mértek magas, az egészségre ártalmas értéket a növényvédő szerből. A Pozsonyi Vízművek laboratóriumában is csak a vízminta teljes elemzésekor vizsgálják az atrazin szintjét, az egyszerű elemzésben nem keresik a peszticidet.



Ján Pálffy, a vízművek marketingmenedzsere közölte, háromféle elemzést végeznek: az alapvizsgálat keretében ellenőrzik a mikrobiológiai, a biológiai és a kémiai-fizikai mutatókat, a teljes elemzésben valamennyi értéket vizsgálják, a harmadik lehetőség, hogy az ügyfél választhatja ki, milyen szempontból szeretné bevizsgáltatni a vizet. A Nyugat-szlovákiai Vízmű-vek is hasonló szempontok szerint elemzi a mintákat. Tibor Miškovič, a vízművek ivóvízzel foglalkozó részlegének vezetője rámutatott, csak olyan peszticideket keresnek a mintában, amelyek feltételezhetően előfordulnak benne. „A csallóközi ügyfeleink jelenleg elsősorban olyan mérést kérnek, amellyel meghatározzuk a poláris peszticidek, köztük az atrazin arányát” – tájékoztatott Miškovič. A vízvizsgálat nem olcsó, 60, de akár 190 euróba is kerülhet.