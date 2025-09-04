Régió

Családon belüli erőszaktól a leszakított testrészekig – megizzasztotta az egységeket a komáromi mentősverseny

Komárno Rescue
Vataščin Péter felvétele

Egy-egy jelenet zavarbaejtően életszerű a mentősversenyen

vataščin
Vataščin Péter
Komárom |

A 13. Komárno Rescue nemzetközi mentősverseny ezúttal is a való életből merítette a szimulált versenyhelyzeteket. Idén rekordszámú, összesen 28 mentősegység mérette meg magát az eseményen.

Rendőrökkel vonulnak a mentősök egy képzeletbeli társasház sötét folyosóján. Hirtelen fegyvert ránt rájuk az agresszívan és zavartan viselkedő lakó, akit a rendőrök két lövéssel ártalmatlanítanak. A félhomályban, szűk helyen kell stabilizálni az illető állapotát, miközben a többi lakó ijedten szemléli a történéseket.

Egy másik helyszínen egy szlovákul nem tudó, külföldi fiatal alkarját leszakította a mezőgazdasági gép. Miközben szakszerűen kell ellátni a pácienst, csak angolul értenek vele szót a mentősök.

Ilyen és ehhez hasonló szimulált helyzetekben kell próbára tenniük magukat a mentőscsapatoknak a 13. Komárno Rescue versenyen.

Családon belüli erőszak vagy sportbaleset – a jó egységeknek minden esetben professzionálisan kell eljárniuk. Minden mozdulatukat egy-egy szlovák és cseh szakemberekből (köztük Vladimír Husárekkel, aki a cseh mentőskamara vezetője) álló zsűri figyeli, akik aztán részletekbe menően kiértékelik a mentősök ott és akkor elvégzett beavatkozásait. Ez azt jelenti, hogy az adott feladat elvégzése után azonnal kapnak visszajelzést a zsűrik részéről.

Galéria
(Vataščin Péter felvétele)
(Vataščin Péter felvétele)
(Vataščin Péter felvétele)
(Vataščin Péter felvétele)
+6fotó

Komoly presztízsre tett szert a verseny

A Komárno Rescue az elmúlt időben a közép-európai mentősegységek fontos versenyévé nőtte ki magát. Az idei rekord évnek számít, ugyanis 28, köztük szlovákiai, cseh- és magyarországi egység versenyzik hét szimulált helyzetben 

mondta az Új Szónak Matej Polák, a ZaMED mentősvállalat igazgatója. Az idei versenyre az online regisztráció során 46 perc alatt beteltek a helyek, amely jól mutatja, hogy már szilárd presztízse van a megmérettetésnek.

Az eseményt egy százfős szervezői csapat hozta tető alá, akik között nemcsak mentősöket és egészségügyi szakembereket, de rendőröket és tűzoltókat is találunk. A szimulációk mindegyike megtörtént már a való életben, ezeket alkalmazták most versenykörülmények között.

A tapasztalatcsere fontos helyszíne

A Magyar Mentőmotor Alapítvány küldöttsége idén nem versenyzett, de már negyedik éve visszajárnak a komáromi eseményre. Képviselőjük, Csehi Sándor kérdésünkre elmondta, ilyenkor sokat tanulnak egymás eljárásairól és szervezeti felépítéséről is, ami jól jöhet egy éles bevetésen, ha esetleg mindkét ország egységeit bevetik valahol.

A szlovákiai kollégák más szemlélettel dolgoznak, más az ellátási protokolljuk. A szlovák mentősök szervezet beosztás szerint is kissé máshogy épülnek fel. Magyarországon, nálunk van mentőtiszti beosztás, ami mondhatni orvosi kompetenciával bír, viszont az a szlovák rendszerbe nem illeszthető be. Úgyhogy igazából ez a verseny során nehézséget jelentett a számunkra: hogy miként illeszkedhetünk bele ebbe a versenystílusba és kompetenciarendszerbe 

mondta a magyarországi mentős. 

A verseny pénteken zárul. A végeredményről majd külön számolunk be olvasóinknak.

ZaMED
mentősök
Komárno Rescue
videó
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?