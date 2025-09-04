Családon belüli erőszaktól a leszakított testrészekig – megizzasztotta az egységeket a komáromi mentősverseny

Rendőrökkel vonulnak a mentősök egy képzeletbeli társasház sötét folyosóján. Hirtelen fegyvert ránt rájuk az agresszívan és zavartan viselkedő lakó, akit a rendőrök két lövéssel ártalmatlanítanak. A félhomályban, szűk helyen kell stabilizálni az illető állapotát, miközben a többi lakó ijedten szemléli a történéseket.

Egy másik helyszínen egy szlovákul nem tudó, külföldi fiatal alkarját leszakította a mezőgazdasági gép. Miközben szakszerűen kell ellátni a pácienst, csak angolul értenek vele szót a mentősök.

Ilyen és ehhez hasonló szimulált helyzetekben kell próbára tenniük magukat a mentőscsapatoknak a 13. Komárno Rescue versenyen.

Családon belüli erőszak vagy sportbaleset – a jó egységeknek minden esetben professzionálisan kell eljárniuk. Minden mozdulatukat egy-egy szlovák és cseh szakemberekből (köztük Vladimír Husárekkel, aki a cseh mentőskamara vezetője) álló zsűri figyeli, akik aztán részletekbe menően kiértékelik a mentősök ott és akkor elvégzett beavatkozásait. Ez azt jelenti, hogy az adott feladat elvégzése után azonnal kapnak visszajelzést a zsűrik részéről.