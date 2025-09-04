Egy-egy jelenet zavarbaejtően életszerű a mentősversenyen
Családon belüli erőszaktól a leszakított testrészekig – megizzasztotta az egységeket a komáromi mentősverseny
A 13. Komárno Rescue nemzetközi mentősverseny ezúttal is a való életből merítette a szimulált versenyhelyzeteket. Idén rekordszámú, összesen 28 mentősegység mérette meg magát az eseményen.
Rendőrökkel vonulnak a mentősök egy képzeletbeli társasház sötét folyosóján. Hirtelen fegyvert ránt rájuk az agresszívan és zavartan viselkedő lakó, akit a rendőrök két lövéssel ártalmatlanítanak. A félhomályban, szűk helyen kell stabilizálni az illető állapotát, miközben a többi lakó ijedten szemléli a történéseket.
Egy másik helyszínen egy szlovákul nem tudó, külföldi fiatal alkarját leszakította a mezőgazdasági gép. Miközben szakszerűen kell ellátni a pácienst, csak angolul értenek vele szót a mentősök.
Ilyen és ehhez hasonló szimulált helyzetekben kell próbára tenniük magukat a mentőscsapatoknak a 13. Komárno Rescue versenyen.
Családon belüli erőszak vagy sportbaleset – a jó egységeknek minden esetben professzionálisan kell eljárniuk. Minden mozdulatukat egy-egy szlovák és cseh szakemberekből (köztük Vladimír Husárekkel, aki a cseh mentőskamara vezetője) álló zsűri figyeli, akik aztán részletekbe menően kiértékelik a mentősök ott és akkor elvégzett beavatkozásait. Ez azt jelenti, hogy az adott feladat elvégzése után azonnal kapnak visszajelzést a zsűrik részéről.
Komoly presztízsre tett szert a verseny
A Komárno Rescue az elmúlt időben a közép-európai mentősegységek fontos versenyévé nőtte ki magát. Az idei rekord évnek számít, ugyanis 28, köztük szlovákiai, cseh- és magyarországi egység versenyzik hét szimulált helyzetben
– mondta az Új Szónak Matej Polák, a ZaMED mentősvállalat igazgatója. Az idei versenyre az online regisztráció során 46 perc alatt beteltek a helyek, amely jól mutatja, hogy már szilárd presztízse van a megmérettetésnek.
Az eseményt egy százfős szervezői csapat hozta tető alá, akik között nemcsak mentősöket és egészségügyi szakembereket, de rendőröket és tűzoltókat is találunk. A szimulációk mindegyike megtörtént már a való életben, ezeket alkalmazták most versenykörülmények között.
A tapasztalatcsere fontos helyszíne
A Magyar Mentőmotor Alapítvány küldöttsége idén nem versenyzett, de már negyedik éve visszajárnak a komáromi eseményre. Képviselőjük, Csehi Sándor kérdésünkre elmondta, ilyenkor sokat tanulnak egymás eljárásairól és szervezeti felépítéséről is, ami jól jöhet egy éles bevetésen, ha esetleg mindkét ország egységeit bevetik valahol.
A szlovákiai kollégák más szemlélettel dolgoznak, más az ellátási protokolljuk. A szlovák mentősök szervezet beosztás szerint is kissé máshogy épülnek fel. Magyarországon, nálunk van mentőtiszti beosztás, ami mondhatni orvosi kompetenciával bír, viszont az a szlovák rendszerbe nem illeszthető be. Úgyhogy igazából ez a verseny során nehézséget jelentett a számunkra: hogy miként illeszkedhetünk bele ebbe a versenystílusba és kompetenciarendszerbe
– mondta a magyarországi mentős.
A verseny pénteken zárul. A végeredményről majd külön számolunk be olvasóinknak.
