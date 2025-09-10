Családokat és gyermekeket lesifotóztak – fokozottan figyelik a komáromi játszótereket

Nagy visszhagot váltott ki kedden egy komáromi anyuka Facebook-posztja, amelyben leírta, hogy egy férfi titkos felvételeket készített a családjukról a komáromi Anglia parkban található játszótéren. Ez a város egyik legnépszerűbb és egyben legkellemesebb családi pihenőhelye, amely Komárom szívében, a Tiszti Pavilon mellett található.

„Szeretnénk minden komáromi szülő figyelmét felhívni, hogy mikor önfeledten játszik a gyerekparkban, játszótéren, azért egy kicsit mindig maradjon figyelmes“ – áll a poszt elején az anyuka figyelmeztetése.

Pár méterről titokban kamerázott

A beszámoló szerint az anyuka szeptember 8-án, hétfőn 17:30-kor ment ki a játszótérre a férjével és kisfiukkal együtt.

„Az egyik libikókán játszva lettünk figyelmesek a férjemmel, hogy nagyjából két méterre tőlünk egy férfi a biciklijén ülve, hátizsákot tart az ölében, nagy figyelemmel néz a táskába, és a kezében tart valamit. Egyértelmű volt, hogy telefon vagy kamera, és vesz minket és a gyerekeket a parkban, próbál fókuszt állítani, ráközelít. Megszólítottuk. Háromszor is szóltunk, hogy mit csinál. Úgy tett, mint aki nem hallja, vagy lehet valóban nem hallotta, túlságosan arra figyelt, amit csinált.

Természetesen tagadta, hogy bármit is művelt volna, de mikor felszólítottuk, hogy mutassa meg a táskáját, elutasította. Ekkor a férjem rendőrt hívott. A rendőrök kiérkezve megbizonyosodtak róla mi van a táskában. Valóban kamera volt, az utolsó felvételen pedig mi voltunk. Előtte pedig még sok más gyerekről, anyukáról videók“

– áll a részletes beszámolóban, amelyben még a férfi személyleírását is megadta a szülő, illetve azt, hogy bíborszínű, sportos kerékpárja van.