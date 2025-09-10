Az Anglia park játszóterének egyik törpéje (fotó: komáromi önkormányzat / Facebook)
Családokat és gyermekeket lesifotóztak – fokozottan figyelik a komáromi játszótereket
A hét elején egy férfi titokban felvételeket készített a komáromi Anglia parkban kikapcsolódó családokról, köztük a gyerekekről. A rendőrjárőr durva viselkedésért helyszíni bírságot szabott ki az illetőre, akivel töröltették a memóriakártya tartalmát. Az eset miatt mind az állami, mind a városi rendőrségek fokozott figyelemmel ellenőrzik a komáromi játszóterek környékeit.
Nagy visszhagot váltott ki kedden egy komáromi anyuka Facebook-posztja, amelyben leírta, hogy egy férfi titkos felvételeket készített a családjukról a komáromi Anglia parkban található játszótéren. Ez a város egyik legnépszerűbb és egyben legkellemesebb családi pihenőhelye, amely Komárom szívében, a Tiszti Pavilon mellett található.
„Szeretnénk minden komáromi szülő figyelmét felhívni, hogy mikor önfeledten játszik a gyerekparkban, játszótéren, azért egy kicsit mindig maradjon figyelmes“ – áll a poszt elején az anyuka figyelmeztetése.
Pár méterről titokban kamerázott
A beszámoló szerint az anyuka szeptember 8-án, hétfőn 17:30-kor ment ki a játszótérre a férjével és kisfiukkal együtt.
„Az egyik libikókán játszva lettünk figyelmesek a férjemmel, hogy nagyjából két méterre tőlünk egy férfi a biciklijén ülve, hátizsákot tart az ölében, nagy figyelemmel néz a táskába, és a kezében tart valamit. Egyértelmű volt, hogy telefon vagy kamera, és vesz minket és a gyerekeket a parkban, próbál fókuszt állítani, ráközelít. Megszólítottuk. Háromszor is szóltunk, hogy mit csinál. Úgy tett, mint aki nem hallja, vagy lehet valóban nem hallotta, túlságosan arra figyelt, amit csinált.
Természetesen tagadta, hogy bármit is művelt volna, de mikor felszólítottuk, hogy mutassa meg a táskáját, elutasította. Ekkor a férjem rendőrt hívott. A rendőrök kiérkezve megbizonyosodtak róla mi van a táskában. Valóban kamera volt, az utolsó felvételen pedig mi voltunk. Előtte pedig még sok más gyerekről, anyukáról videók“
– áll a részletes beszámolóban, amelyben még a férfi személyleírását is megadta a szülő, illetve azt, hogy bíborszínű, sportos kerékpárja van.
Figyelni fogják a játszótereket
Lapunk először a komáromi önkormányzatot és a városi rendőrséget kereste meg, ám mint gyorsan kiderült, az állami szerv egysége igazoltatta a férfit a helyszínen. Tomáš Havetta, a rendőrség nyitrai szóvivője lapunk megkeresésére közölte: járőreik a lakossági bejelentést követően azonnal kiszálltak a játszótérre.
„A rendőrök a helyszínen azonosították a személyt, aki a helyszínen durva magatartást tanúsított velük szemben, amelyért – durva viselkedésért – helyszíni bírságot szabtak ki rá. Ezt követően felszólították a személyt, hogy adjon hozzáférést a mobiltelefonhoz, majd átnézték a készített felvételeit, amelyeket komáromi körzeti őrs járőre előtt kitörölt“ – áll az Új Szónak küldött tájékoztatásban.
Havetta szerint olyan személyről van szó, aki nőtlen és gyermektelen. A járőröket arra utasították, hogy intenzívebben figyeljék a komáromi játszótereket, illetve magát az Anglia parkban igazoltatott férfit:
„Ha ezt a személyt játszótér közelében azonosítják, miközben gyermekeket figyel meg, fotózza őket, úgy a rendőrjárőr megtekinti a kamerát, fényképezőgépet, s az elkészített felvételek tartalma szerint mérlegeli a további eljárást. Ha a személy nem lesz hajlandó átnyújtani a készüléket, előállítják a körzeti őrsön, hogy magyarázatot adjon a tettére.“
Szigorított a város is
Keszegh Béla komáromi polgármester megkeresésünkre elmondta, azonnal reagáltak a hírre – illetve az egyik szülő a városi rendőrségnek is jelezte a problémát. Az eset miatt a városi egységek is fokozott figyelemmel kezdték el figyelni a komáromi játszótereket – egyszerre a kamerákon és a járőröző egységeken keresztül.
A polgármester egyben arra kéri a lakosokat, hogy a polgárok bármilyen gyanús jel esetén bátran értesítsék a városi rendőrséget, hiszen járőreik állandóan terepen vannak.
