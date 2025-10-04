Hozzátartozói szerint korábban soha nem fordult elő, hogy Marek ne tért volna haza, ezért különösen aggódnak biztonsága miatt.
Családja kétségbeesve keresi: eltűnt a 18 éves Marek
A rendőrség a nyilvánosság segítéségét kéri a 18 éves Marek megtalálásában, akinek eltűnéséről szombat hajnalban érkezett bejelentés a hatósághoz.
A család közlése szerint a besztercebányai fiút legutóbb pénteken, október 3-án reggel látták, amikor elindult otthonról autósiskolába. Délelőtt még telefonon beszélt hozzátartozóival, ezt követően azonban semmilyen életjelet nem adott magáról.
Hozzátartozói hangsúlyozták: korábban soha nem fordult elő, hogy Marek ne tért volna haza, vagy ne jelentkezett volna, ezért különösen aggódnak biztonsága miatt.
A rendőrség és a család a lakosság segítségét kéri az eltűnt személy felkutatásában. Aki bármilyen információval rendelkezik Marek hollétéről, hívja a 158-as segélyhívó számot.
