Családja kétségbeesve keresi: eltűnt a 18 éves Marek

Fotó: Facebook/Polícia Slovenskej republiky
Hozzátartozói szerint korábban soha nem fordult elő, hogy Marek ne tért volna haza, ezért különösen aggódnak biztonsága miatt.

A rendőrség a nyilvánosság segítéségét kéri a 18 éves Marek megtalálásában, akinek eltűnéséről szombat hajnalban érkezett bejelentés a hatósághoz.

A család közlése szerint a besztercebányai fiút legutóbb pénteken, október 3-án reggel látták, amikor elindult otthonról autósiskolába. Délelőtt még telefonon beszélt hozzátartozóival, ezt követően azonban semmilyen életjelet nem adott magáról.

Hozzátartozói hangsúlyozták: korábban soha nem fordult elő, hogy Marek ne tért volna haza, vagy ne jelentkezett volna, ezért különösen aggódnak biztonsága miatt.

A rendőrség és a család a lakosság segítségét kéri az eltűnt személy felkutatásában. Aki bármilyen információval rendelkezik Marek hollétéről, hívja a 158-as segélyhívó számot.

eltűnt személy
