Buzánszky Jenőről nevezik el a sportcsarnokot Királyhelmecen

Királyhelmec | Buzánszky Jenő nevét fogja viselni a magyar alapiskola mellett épülő sportcsarnok. Az Aranycsapat legendás labdarúgója fiának, ifj. Buzánszky Jenőnek a jóváhagyását is sikerült megszerezni.

Évtizedek óta megoldatlan a Hunyadi utcában lévő telken kialakítandó sportcsarnok ügye. A város korábbi önkormányzatai próbáltak ugyan megoldást találni, de azon kívül, hogy több mint tizenkét éve elkezdődött, majd rövidesen le is állt az építkezés, más nem nagyon történt. Sőt, az iskola építése kapcsán kialakult jogvita miatt még 1,3 millió eurót is ki kellett fizetnie a városnak. A jelenlegi városvezetés, miután rendezte az adósságot, aktualizáltatta a régi projektdokumentációt és pénzt is szerzett az építkezés folytatásához. „Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a 21. században létezzen az Európai Unióban olyan, teljes szervezettségű magyar alapiskola, melynek nincs tornaterme. S mivel egy ilyen jelentős beruházással a régió sportéletét és a sportot kedvelő fiatalok fejlődését is támogathatnánk, úgy határoztunk, nagyobb sportcsarnokot építtetünk” – mondta Pataky Károly, Királyhelmec polgármestere. „Mivel városunk díszpolgára, Buzánszky Jenő hosszú évtizedekig aktív szereplője volt a helyi sportéletnek, nem volt kérdéses, hogy a létesítményt kiről nevezzük el. Ehhez természetesen meg kellett szereznünk ifj. Buzánszky Jenő engedélyét is, aki készséggel támogatta tervünket.

A tőketerebesi kihelyezett kormányülésen májusban a beruházás elvégzéséhez 500 ezer eurót kaptunk, ám mivel az elképzelés megvalósítása ennél jóval többe, 1,5–1,7 millió euróba kerülne, további helyekről is támogatást kértünk. Megszólítottuk például a magyarországi miniszterelnökséget, de a napokban az Aranycsapat Emlékév Testülettől és a Magyar Labdarúgó Szövetségtől is segítséget kérünk, valamint testvértelepüléseink vezetőivel is tárgyalni fogunk. Időközben a saját lehetőségeinket vizsgálva arra jutottunk, hogy a város a jelenlegi pénzügyi helyzetében – nagyrészt hitelből – egyedül is fel tudná építeni a sportcsarnokot, de azt hiszem, nem csak anyagi okokból lenne kívánatos más megoldást találni. Egy ekkora hitel fölvételével néhány évre lemondanánk más, fontos fejlesztésekről, arról nem is beszélve, hogy egy határon túli sportlétesítményhez, mely az Aranycsapat legendás focistájának nevét viseli, méltóbb lenne, ha az szélesebb körű összefogásból valósulna meg” – fogalmazott a polgármester.