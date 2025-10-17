Búcsú Struhár László úszóedzőtől, vízimentőstől

Az érsekújvári strandot és a fedett uszodát üzemeltető Novovital társaság fájó szavakkal búcsúzott kedves kollégájától.

„Laci egy jószívű ember volt. Mindenki, aki ellátogatott a strandra vagy az uszodába, biztosan emlékszik rá – mindig mosolygós, segítőkész és jókedvű volt. A munkáját szívvel-lélekkel végezte. Edzőként rengeteg gyereket tanított meg úszni, türelemmel, szeretettel és odaadással vezette őket. Velük együtt számos szép pillanatot, sikert és győzelmet élt át. Több válogatott sportolót is felnevelt, akire méltán volt büszke. Idejének nagy részét a fogyatékkal élő gyerekeknek szentelte, akiken hatalmas türelemmel, megértéssel és szeretettel segített. Laci, köszönünk Neked mindent, amit értünk tettél. A munkádért, a szívedért, a barátságodért és a mosolyodért, amellyel minden nap megajándékoztál minket” –

áll a munkatársak búcsúztatójában.

Lebó Lajos, a Novovital társaság igazgatója lapunk megkeresésére elmondta, Struhár László derűjét, életszeretetét sosem felejtik el. Az élethez való hozzáállása a mindennapokat némileg beárnyékoló egészségügyi gondjai ellenére sem változott. Nyitott szívvel volt mindenki iránt, számíthattak rá.

Struhár Lászlóval egy rendkívüli esemény alkalmával volt lehetőségünk beszélgetni Érsekújvár főterén, amikor Kemény Viktor úszóbajnok edzőjeként vett részt a közös ünneplésen, miután hazatértek a XIV. nyári paralimpiai játékokról Londonból.

Rendkívül büszke volt a tanítványára. Azok, akik ismerték, szenteljenek egy néma percet az emlékének.