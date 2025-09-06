Búcsú Lőrincz Lászlótól, lapunk egykori rejtvénykészítőjétől

Áprilisi találkozónk és meghitt beszélgetésünk helyszíne az Érsekújvári Regionális Művelődési Központ volt, ahol rendkívül találóan és derűsen megjegyezte, hogy a rejtvények készítésével időt kér az életünkből, hogy azt megtöltse tartalommal. Fél évszázad eredményes munkáját láthatta a közönség a kiállításon.

Sajnos az ő ideje most lejárt, de rendkívül tartalmas életére, fiatalosan csillogó tekintetére emlékezni fogunk. Míg az Új Szó napilapba még klasszikus, fekete-fehér négyzethálós rejtvényeket készített frappáns, humoros megfejtenivalókkal, a Vasárnap hetilapban skandináv rejtvényekkel lepte meg az olvasókat.

Nemcsak a mi olvasóink, hanem a Szabad Újság, a Tábortűz, az Új Nő, a Tűzoltó, valamint a Remény katolikus lap kedvelői is nagy előszeretettel fejtették meg a rejtvényeit. Jól ismerték talányos feladványait azok is, akik az érsekújvári Castrum Novum önkormányzati lapot, a Jó Gazdát vagy a Tardoskeddi Hírmondót vették a kezükbe.