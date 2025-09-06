Szeptember 5-én, életének 83. évében távozott Lőrincz László pedagógus, iskolaigazgató, keresztrejtvény-készítő. Az első feladványa csaknem ötven évvel ezelőtt jelent meg napilapunkban.
Búcsú Lőrincz Lászlótól, lapunk egykori rejtvénykészítőjétől
Áprilisi találkozónk és meghitt beszélgetésünk helyszíne az Érsekújvári Regionális Művelődési Központ volt, ahol rendkívül találóan és derűsen megjegyezte, hogy a rejtvények készítésével időt kér az életünkből, hogy azt megtöltse tartalommal. Fél évszázad eredményes munkáját láthatta a közönség a kiállításon.
Sajnos az ő ideje most lejárt, de rendkívül tartalmas életére, fiatalosan csillogó tekintetére emlékezni fogunk. Míg az Új Szó napilapba még klasszikus, fekete-fehér négyzethálós rejtvényeket készített frappáns, humoros megfejtenivalókkal, a Vasárnap hetilapban skandináv rejtvényekkel lepte meg az olvasókat.
Nemcsak a mi olvasóink, hanem a Szabad Újság, a Tábortűz, az Új Nő, a Tűzoltó, valamint a Remény katolikus lap kedvelői is nagy előszeretettel fejtették meg a rejtvényeit. Jól ismerték talányos feladványait azok is, akik az érsekújvári Castrum Novum önkormányzati lapot, a Jó Gazdát vagy a Tardoskeddi Hírmondót vették a kezükbe.
Nagy szeretettel emlékeznek az érsekújvári rejtvénykészítőre egykori tanítványai Berencsen, Laci bácsi szülőfalujában, valamint Nagycétényben, Udvardon és Tardoskedden. Közel negyven éven át oktatott, a nagyközségben pedagógusként és iskolaigazgatóként került be a köztudatba.
A keresztrejtvények adta agytorna és élmény által az idősebb korosztálynak is felejthetetlen perceket szerzett minden feladványával.
Okít és tanít bennünket ma is: arra, hogy az életet méltósággal, tisztességgel és derűvel kell viselni azokban a helyzetekben is, amikor egyáltalán nem könnyű.
Titka máig megfejthetetlen számomra. Búcsúztatása szeptember 8-án, 14 órakor lesz az érsekújvári krematóriumban.
