Búcsú Lőrincz Lászlótól, lapunk egykori rejtvénykészítőjétől

Lórincz László rejtvénykészítő
Száz Ildikó
Szeptember 5-én, életének 83. évében távozott Lőrincz László pedagógus, iskolaigazgató, keresztrejtvény-készítő. Az első feladványa csaknem ötven évvel ezelőtt jelent meg napilapunkban.

Áprilisi találkozónk és meghitt beszélgetésünk helyszíne az Érsekújvári Regionális Művelődési Központ volt, ahol rendkívül találóan és derűsen megjegyezte, hogy a rejtvények készítésével időt kér az életünkből, hogy azt megtöltse tartalommal. Fél évszázad eredményes munkáját láthatta a közönség a kiállításon.

Sajnos az ő ideje most lejárt, de rendkívül tartalmas életére, fiatalosan csillogó tekintetére emlékezni fogunk. Míg az Új Szó napilapba még klasszikus, fekete-fehér négyzethálós rejtvényeket készített frappáns, humoros megfejtenivalókkal, a Vasárnap hetilapban skandináv rejtvényekkel lepte meg az olvasókat.

Nemcsak a mi olvasóink, hanem a Szabad Újság, a Tábortűz, az Új Nő, a Tűzoltó, valamint a Remény katolikus lap kedvelői is nagy előszeretettel fejtették meg a rejtvényeit. Jól ismerték talányos feladványait azok is, akik az érsekújvári Castrum Novum önkormányzati lapot, a Jó Gazdát vagy a Tardoskeddi Hírmondót vették a kezükbe.

Nagy szeretettel emlékeznek az érsekújvári rejtvénykészítőre egykori tanítványai Berencsen, Laci bácsi szülőfalujában, valamint Nagycétényben, Udvardon és Tardoskedden. Közel negyven éven át oktatott, a nagyközségben pedagógusként és iskolaigazgatóként került be a köztudatba.

A keresztrejtvények adta agytorna és élmény által az idősebb korosztálynak is felejthetetlen perceket szerzett minden feladványával.

Okít és tanít bennünket ma is: arra, hogy az életet méltósággal, tisztességgel és derűvel kell viselni azokban a helyzetekben is, amikor egyáltalán nem könnyű.

Titka máig megfejthetetlen számomra. Búcsúztatása szeptember 8-án, 14 órakor lesz az érsekújvári krematóriumban.

