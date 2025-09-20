Brutális támadás történt egy bevásárlóközpont előtt, a megtámadott férfi belehalt sérüléseibe

A rendőrség tájékoztatása szerint a nyomozók rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőket, és megtették a szükséges eljárási lépéseket. Egy konkrét személy ellen eljárás indult. A támadás után a hatóság garázdaság és testi sértés vétsége miatt indított nyomozást – közölte Tomáš Havetta, a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

Az ügy a helyi közéletben is visszhangot keltett: a városi képviselő-testület szeptember 18-i ülésén napirendre került az eset. A képviselők szerint a férfit egy bevásárlóközpont előtt egy fiatalokból álló csoport támadta meg.

Dušan Husár polgármester és Marián Takáč, a városi rendőrség parancsnoka az ülésen megerősítették: a településen egyre nagyobb problémát jelent a fiatalok körében tapasztalható agresszió. Husár hozzátette, hogy a tragédiát megelőzően már jelezte a kormány romaügyi megbízottjának a növekvő erőszak veszélyét.