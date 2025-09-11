Brutális állatkínzás: percek választották el a haláltól a csontsoványra éheztetett kutyát, amikor a rendőrök rátaláltak

A rendőrség környezetvédelmi osztályának nyomozója büntetőeljárást indított állatkínzás ügyében, miután bizonyítást nyert, hogy az érsekújvári járásbeli Ohajon (Dolný Ohaj) egy bérlakásban elégtelen körülmények között tartottak egy kutyát.

A jószág nem kapott rendszeresen táplálékot, sem ivóvizet, sem állatorvosi ellátást.

Szeptember 8-án a hatóságok az Érsekújvári Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet munkatársaival együtt helyszíni szemlét tartottak az érintett lakásban, amely során elvették tulajdonosától a körülbelül egyéves keverék kutyát.

Az elhanyagolt gondozás miatt a kutya testén és fején sebek voltak, amelyek valószínűleg a szájkosár gyakori és hosszú távú használatából származtak, emellett az eb ki volt száradva. Az állatorvos szakvéleménye szerint törvénysértés történt, mivel gazdája hosszú távú egészségkárosodást okozott az állatnak.