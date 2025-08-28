Ünnepélyes alapkőletételt tartottak (a szerző felvétele)
Bővül az egyházkarcsai ipari park, ünnepélyes alapkőletételt tartottak
Augusztus 27-án ünnepélyes alapkőletételt tartottak az egyházkarcsai ipari parkban. A BHM Park Egyházkarcsa új logisztikai központ alapkőletételi ünnepségén részt vett Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter és Ladislav Kamenicky pénzügyminiszter is. A cseh BHM Group befektetési csoport 50 millió eurót tervez befektetni a logisztikai-ipari központba, amelynek befejezése 2027 elejére várható.
Az egyházkarcsai ipari park, amely a fejlődés és a stabilitás szimbóluma, elődömnek köszönhetően már több mint 20 éve működik a régióban, és jelenleg több mint 4000 embert foglalkoztat. Az elmúlt 20 évben világhírű cégek találtak otthonra ipari parkunkban
– kezdte beszédét Mórocz Péter, Egyházkarcsa polgármestere. Az ipari parkban 2025 januárjában adták át a legnagyobb hazai fagyasztott pékáru gyártójának, a Minitnek az új csarnokát, ahol többek között a kovászos kenyeret sütik.
Újabb csarnok épül
„Hosszú évek kemény munkája áll mögöttünk, de a célunk és a fejlődés iránti vágyunk olyan, mintha most kezdenénk. Az ipari parkunk iránti érdeklődés ösztönöz minket további beruházásokra, amelyek kulcsfontosságúak gazdaságunk növekedése és polgáraink életszínvonalának emelése szempontjából. Ezért üdvözöltük a cseh BHM Group további beruházását parkunkban, amely egy európai befektetési csoport, egy erős stratégiai partner, amely hosszú távú értéket teremthet az egyházkarcsai ipari parkban. A beruházás a BHM Park sikeres első fázisára épül, ahol már több mint 3000 ember talált munkát a környékről“ – tette hozzá a polgármester.
A beruházás második ütemében további 90 000 m²-rel bővítik a meglévő területet, ami várhatóan legalább 1000 új munkahelyet hoz a régióba. A vállalat 50 millió eurót tervez befektetni a logisztikai-ipari központba, amelynek befejezése 2027 elejére várható.
Mórocz Péter kiemelte az önkormányzatok fontosságát, amely a szilárd jogállamiság pillére és jelentősen javítják mindennapi életminőséget. Majd megköszönte a befektetőinknek, helyi vállalkozóinknak a lojalitásukat és egész éves együttműködésüket, amellyel nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy Egyházkarcsa önkormányzata Dél-Szlovákia legfejlettebb önkormányzatai közé tartozik. Bejelentette, hogy hamarosan kereskedelmi helyiségekkel is bővül az ipari park, azzal a céllal, hogy a szolgáltatásokat közelebb hozzák az emberekhez.
A vállalat 20 ezer eurót ajándékozott a falunak gyermekpark építésére
Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter kiemelte, hogy minden befektetőnek lehetősége van máshol befektetni. A verseny nagy és értékelni kell, ha a befektők ezt a régiót választották, hogy nyereségesek legyenek.
Értékelem, hogy egy 1500 lakosú faluban vagyunk, ahol 4000 ember talált munkát az ipari parkban, és ahogyan nekem elmondták, egyetlen cég sem kapott állami támogatást
– mondta, majd hozzátette, hogy mára Szlovákia rendelkezik az egyik legjobb környezeti vizsgálatra vonatkozó törvénnyel, ami segít abban, hogy az, aki úgy dönt, hogy itt akar befektetni, a projektet itt is valósíthassa meg.
„Elmondhatom, amikor miniszter lettem, több milliárd euró értékű projektet találtam a fiókban, akik Szlovákiában akartak befektetni, de nem kaptak engedélyt. Nem kértek állami támogatást, voltak olyan autópályák, amelyeket hét évig engedély nélkül tartottak. Örülök, hogy most talpra állítottuk Szlovákiát, van autópálya észak és más irányban is, és örülök annak is, hogy autópálya épült az Önök falujához közel. Hiszem, hogy az állam a jövőben megtalálja a forrásokat, hogy az autópályát még közelebb hozza ide, mert ez a projekt rendkívül sikeres” – zárta Taraba.
Kamenický szerint a konszolidációt is segíthetik az ilyen beruházások
Ladislav Kamenický pénzügyminiszter aláhúzta: "A jólét arról szól, hogy gazdasági növekedést kell elérnünk, amelyre törekszünk, még akkor is, ha a külső környezet nagyon rossz. Ezt különösen Németország fejlődésében látjuk. Szilárdan hiszem, hogy Európa képes ezt kezelni, bár versenyképessége sajnos az elhibázott lépéseknek köszönhetően csökken. Nagyon fontos ennek az ipari parknak a szociális dimenziója, mert a foglalkoztatás bért, jólétet és gyarapodást hoz az embereknek.
Pénzügyminiszterként természetesen a jövőben sem fogok ellenállni annak, hogy például egy ilyen park némi adót fizessen, amely kicsit segíteni fog a ránk váró konszolidációban. Fontosnak tartom, hogy növekedjen a reálbér, talán ez az, ahol mi jobbat nyújtunk, mint az előző kormány, amikor a reálbér egy év alatt 4%-kal is csökkent. Mi megpróbálunk jobb életet biztosítani az embereknek”
– zárta.
Jan Chaloupka, a BHM Park képviseletében elmondta, hogy 2019-ben kezdték meg működésüket Egyházkarcsán, kiemelt ügyfelük a CEVA és a német Aboutyou, internetes áruház.
Különböző országokban vannak a cégcsoportnak befektetései, Szerbiában, Szlovéniában, Horvátországban, az együttműködés Egyházkarcsával az egyik legprofeszionálisabb. Köszönet a jelenlegi, és a volt polgármesternek, Gódány Lászlónak. Ennek a jó együttműködésnek köszönhetően döntöttünk további két csarnok építése mellet, az egyik 16 ezer, a másik 55 ezer négyzetméteres lesz
– mondta Chaloupka. A BHM Park vállalat 20 ezer eurót ajándékozott a falunak egy gyermekpark építésére.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.