Bővül az egyházkarcsai ipari park, ünnepélyes alapkőletételt tartottak

A vállalat 20 ezer eurót ajándékozott a falunak gyermekpark építésére

Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter kiemelte, hogy minden befektetőnek lehetősége van máshol befektetni. A verseny nagy és értékelni kell, ha a befektők ezt a régiót választották, hogy nyereségesek legyenek.

Értékelem, hogy egy 1500 lakosú faluban vagyunk, ahol 4000 ember talált munkát az ipari parkban, és ahogyan nekem elmondták, egyetlen cég sem kapott állami támogatást

– mondta, majd hozzátette, hogy mára Szlovákia rendelkezik az egyik legjobb környezeti vizsgálatra vonatkozó törvénnyel, ami segít abban, hogy az, aki úgy dönt, hogy itt akar befektetni, a projektet itt is valósíthassa meg.

„Elmondhatom, amikor miniszter lettem, több milliárd euró értékű projektet találtam a fiókban, akik Szlovákiában akartak befektetni, de nem kaptak engedélyt. Nem kértek állami támogatást, voltak olyan autópályák, amelyeket hét évig engedély nélkül tartottak. Örülök, hogy most talpra állítottuk Szlovákiát, van autópálya észak és más irányban is, és örülök annak is, hogy autópálya épült az Önök falujához közel. Hiszem, hogy az állam a jövőben megtalálja a forrásokat, hogy az autópályát még közelebb hozza ide, mert ez a projekt rendkívül sikeres” – zárta Taraba.

Kamenický szerint a konszolidációt is segíthetik az ilyen beruházások

Ladislav Kamenický pénzügyminiszter aláhúzta: "A jólét arról szól, hogy gazdasági növekedést kell elérnünk, amelyre törekszünk, még akkor is, ha a külső környezet nagyon rossz. Ezt különösen Németország fejlődésében látjuk. Szilárdan hiszem, hogy Európa képes ezt kezelni, bár versenyképessége sajnos az elhibázott lépéseknek köszönhetően csökken. Nagyon fontos ennek az ipari parknak a szociális dimenziója, mert a foglalkoztatás bért, jólétet és gyarapodást hoz az embereknek.

Pénzügyminiszterként természetesen a jövőben sem fogok ellenállni annak, hogy például egy ilyen park némi adót fizessen, amely kicsit segíteni fog a ránk váró konszolidációban. Fontosnak tartom, hogy növekedjen a reálbér, talán ez az, ahol mi jobbat nyújtunk, mint az előző kormány, amikor a reálbér egy év alatt 4%-kal is csökkent. Mi megpróbálunk jobb életet biztosítani az embereknek”

– zárta.

Jan Chaloupka, a BHM Park képviseletében elmondta, hogy 2019-ben kezdték meg működésüket Egyházkarcsán, kiemelt ügyfelük a CEVA és a német Aboutyou, internetes áruház.

Különböző országokban vannak a cégcsoportnak befektetései, Szerbiában, Szlovéniában, Horvátországban, az együttműködés Egyházkarcsával az egyik legprofeszionálisabb. Köszönet a jelenlegi, és a volt polgármesternek, Gódány Lászlónak. Ennek a jó együttműködésnek köszönhetően döntöttünk további két csarnok építése mellet, az egyik 16 ezer, a másik 55 ezer négyzetméteres lesz

– mondta Chaloupka. A BHM Park vállalat 20 ezer eurót ajándékozott a falunak egy gyermekpark építésére.