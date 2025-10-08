Névtelen telefonáló szerda reggel bejelentette, hogy bomba van a galántai kórházban. Az épületet átvizsgálták, nem találtak bombát a kórház területén – tájékoztatott Tomáš Kráľ, a Penta Hospitals SK szóvivője. A Penta büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen.
Bombariadó volt a galántai kórházban
Az elmúlt 16 napban háromszor volt bombariadó a Penta Hospitals kórházaiban: a galántaiban, a kassaiban és a nagymihályiban. „Ez komoly közveszélyt jelentenek, célzott támadásnak tekintjük, és büntetőfeljelentést teszünk ismeretlen tettes ellen. Egyúttal felszólítjuk az illetékeseket, hogy alaposan vizsgálják ki ezt a támadássorozatot” – áll a hálózat közleményében.
A társaság szerint az ilyen incidensek veszélyeztetik a betegeket, a kórházi dolgozókat, és megzavarják az egészségügyi ellátást. „Több tucat tervezett beavatkozást, műtétet és kezelést kellett elhalasztani, ami közvetlen hatással van a betegekre. Ezenkívül egyetlen nap alatt mintegy tízezer eurós anyagi veszteséget okoz a kórházaknak” – tette hozzá a Penta Hospitals.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.