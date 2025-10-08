Bombariadó volt a galántai kórházban

Régió

Névtelen telefonáló szerda reggel bejelentette, hogy bomba van a galántai kórházban. Az épületet átvizsgálták, nem találtak bombát a kórház területén – tájékoztatott Tomáš Kráľ, a Penta Hospitals SK szóvivője. A Penta büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen.

Az elmúlt 16 napban háromszor volt bombariadó a Penta Hospitals kórházaiban: a galántaiban, a kassaiban és a nagymihályiban. „Ez komoly közveszélyt jelentenek, célzott támadásnak tekintjük, és büntetőfeljelentést teszünk ismeretlen tettes ellen. Egyúttal felszólítjuk az illetékeseket, hogy alaposan vizsgálják ki ezt a támadássorozatot” – áll a hálózat közleményében.

A társaság szerint az ilyen incidensek veszélyeztetik a betegeket, a kórházi dolgozókat, és megzavarják az egészségügyi ellátást. „Több tucat tervezett beavatkozást, műtétet és kezelést kellett elhalasztani, ami közvetlen hatással van a betegekre. Ezenkívül egyetlen nap alatt mintegy tízezer eurós anyagi veszteséget okoz a kórházaknak” – tette hozzá a Penta Hospitals.

