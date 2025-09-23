Régió

Bombariadó a kassai vasúti kórházban – több száz embert evakuáltak

Németi Róbert felvétele

A vasúti kórház Masarykova, Svätoplukova és Kmet'ovo utcák közöti komplexuma mintegy 10 500 négyzetméteren terül el

Egy ismeretlen személy bejelentette, hogy bombát helyezett el az egészségügyi intézményben.

A bombafenyegetést kedden reggel hét óra körül kapta a kassai vasúti kórház vezetősége, a rendőrök és a tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre.

A Joj információi szerint az eddig be nem azonosított elkövető a bejelentést egy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldte el.

Az épületből nagyjából 300 embert evakuáltak, köztük voltak a betegeken kívül az orvosok, a nővérek és a személyzet további tagjai. A legtöbben saját lábukon távoztak, a mozgássérülteknek az ápolók segítettek.

A rendőrség jelenleg is a kórház területén tartózkodik, intenzíven zajlik a tettes utáni nyomozás.

