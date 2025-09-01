Megkezdődött a tanítás az ipolysági Magyar Iskolaközpontban – példa lehet más magyar kisvárosoknak is

Szükségszerű együttműködés

Ravasz Ábel, Tomáš Drucker oktatásügyi miniszter tanácsadója lapunknak elmondta, hogy az iskolahálózatok optimalizációja tavaly kezdődött. „Erre azért van szükség, hogy minőségi oktatás legyen, s a gyerekeknek garantálva legyen, hogy minőségi oktatást kapnak, legyen szó szlovák vagy akár magyar gyerekekről. Ipolyságnak úgy sikerült erre reagálnia, hogy egy saját koncepcióval álltak elő, nem a középiskolákat összevonni egymással, hanem létrehozni egy magyar iskolaközpontot. Amikor erről értesültünk, azonnal támogattuk a kezdeményezést, hisz a helyből induló jó kezdeményezések megkapják az állam támogatását. Remélem, hogy a következő lépésben sikerül kiépíteni egy iskolai clustert is, ami magába foglalja a környék alapiskoláit” – nyilatkozta lapunknak Ravasz. Kérdésünkre azt is elmondta, hogy abszolút megvan más városokban, más járásokban is az esély arra, hogy iskolaközpontok jöjjenek létre, Ipolyság nincs kivételes helyzetben, csak ők kezdték el.

„Harminc évig tartottuk a frontot, hogy minden iskolát a létező formájában megtartsunk magyar vidéken, de ez azt eredményezi, hogy egyre több iskola zár be, nem tudják fenntartani magukat. Nem lehet az, hogy minden egyes kisiskolánk erődítményként működik, mert nem lesz, aki védje a falakat. Muszáj lesz együttműködni valamilyen formában”

– mondta Ravasz.

Jó példa Ipolyság

Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója szerint neki is nagy öröm, hogy ez a folyamat célba ért. Már 20-25 évvel ezelőtt jelezték a veszélyeztetett térségekben lévő polgármestereknek, iskolaigazgatóknak, hogy gondolkodni kell valamilyen társulásokon. „Már akkor lehetett látni, hogy nem lehet minden magyar iskolát megmenteni. Sokat dolgoztunk és sokat gondolkodtunk a kollégákkal” – részletezte Fodor. Azt is elmondta, hogy ugyanezt a harcot hamarabb kezdték Érsekújvárban, mint Ipolyságon, de ott döcögősebben megy a dolog.

„Úgy gondolom, hogy Érsekújvárnak s más kisvárosoknak, ahol például alapiskola és középiskola is működik, jó példa lehet Ipolyság. A gimnáziumok veszélyeztetettek ebben a küzdelemben”

– vélekedett.

Mérhetetlen lehetőségek

Szőköl Istvánt, az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet (NIVAM) komáromi központjának igazgatóját arról kérdeztük, hogy miként lehet elképzelni a tényleges változásokat az iskolaközpont életében.

„Nagyon nagy előrehaladás mindez, és Ipolyság ebből a szempontból egyedülálló. Az iskola ezzel csak nyerhet, megerősödik az intézmény, minőségibb lesz az oktatás, és a tanári gárda is fejlődik. Jövő évben elindul a reform az összes általános iskolában Szlovákiában, s mi ebben sokat tudunk segíteni az intézménynek”

– részletezte.

Szerinte a nyolcosztályos gimnáziumoknak nagy jövőjük lesz az elkövetkezendőkben, s ha volna rá igény, akkor ez elképzelhető Ipolyságon is az új iskolaközpontban. „Látok rá esélyt, ha volnának diákok, de mivel iskolaközpontról van szó, nem szabad elfeledni, hogy az általános iskolából akkor a diákok elkerülnének a gimnáziumba, ami egy plusz osztályt jelent. Nem biztos, hogy az iskolaközpont ezzel nyerne. Át kell gondolni, át kell számolni” – osztotta meg a véleményét. Szőköl István reális meglátásnak tartja azt is, hogy a jövőben valamilyen szakbővítés legyen az iskolaközpont életében.

„Az az új tapasztalat, hogy a gimnáziumok vagy a szakiskolák nyelviskolákat vesznek magukhoz. Ipolyságon is egy valós kép lehet, hogy nyelvi vagy más tanulmányi programok épüljenek be az intézmény életébe. Ez új diákokat is hozhat a környékről”

– részletezte.

Nem jelent pluszkiadást

„Fantasztikus érzés és élmény ez az egész, óriási erő árad belőle. Ez egy valódi összefogás eredménye, láthattuk, mennyien eljöttek az ünnepségre”

– nyitotta a beszélgetést Zachar Pál polgármester, akit arról kérdeztünk, hogy miként fogja tudni a város megoldani a költségeket.

„A mi számításaink szerint az iskola önfenntartó lesz, nem jelent többletköltséget a városnak. Most az elején természetesen voltak pluszkiadások, mint például az, hogy a megye nem adta át ingyen azt a vagyont, amit az államtól kapott az iskola működtetésére. A várost megsarcolta 5000 euróval. Vannak ilyen finomságok, huncutságok, de ezeken mi túllendülünk, hisz az a célunk, hogy az iskola beinduljon. Már most dolgozunk a következő időszak költségvetésén, s látjuk, hogy nem jelent többletet az iskolaközpont fenntartása”

– részletezte Zachar.