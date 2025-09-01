A szimbolikus szalagátvágás az iskola megnyitóján. Balról: Gajdács Mónika, Zachar Pál, Lupták Mónika, Csenger Tibor, Bárkányi József és Ravasz Ábel
Megkezdődött a tanítás az ipolysági Magyar Iskolaközpontban – példa lehet más magyar kisvárosoknak is
Megnyitotta kapuit Ipolyságon a Magyar Iskolaközpont a Szondy György Gimnázium és a Pongrácz Lajos Alapiskola egyesülésével, melynek fenntartója Ipolyság városa lett.
Az ipolysági Magyar Iskolaközpontban 306 diák, 34 pedagógus és szakoktató, valamint 7 kisegítő alkalmazott kezdi meg az új tanévet. Ipolyság városa az Ipolymente legnagyobb iskolájának lett a fenntartója. Nyitra megye iskolahálózatának optimalizációs folyamatában a nemzetiségi oktatás fennmaradásának és megerősítésének érdekében a város átvette a gimnázium fenntartási jogkörét.
Az iskola erős pedagógusi gárdával indít, növekedett az oktatás szakmaisága, tizennégy osztály minőségi felszerelése és az aktualizált iskolaprogramok biztosítják az új magyar iskolaközpont munkáját és fejlődését. Az iskola élére megbízott igazgatóként Gajdács Mónika került, majd hat hónapon belül igazgatóválasztásra kerül sor. Az iskolaközpont a 2025/2026-os tanévben 8 új osztállyal bővül majd, ami a meglévő épület kiszélesítésével fog megtörténni.
Az ünnepélyes tanévnyitón jelen volt Bárkányi József, Magyarország nagykövetségének besztercebányai konzulja, Ravasz Ábel, az oktatásügyi miniszter tanácsadója, Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke, Szőköl István, az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet (NIVAM) komáromi központjának igazgatója, Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója, Zachar Pál megyei képviselő és Ipolyság város polgármestere, Nagy Tímea alpolgármester, Bugyi István önkormányzati képviselő, Révész Angelika, az iskolaügyi, ifjúsági és sportszakosztály vezetője, valamint Lupták Mónika, a szülői szövetség elnöke is.
A színvonalas oktatás biztosítása
Gajdács Mónika ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy ez a tanévnyitó kivételes, történelmi, büszkeségre és ünneplésre méltó.
„Nemcsak a tanévnyitót ünnepeljük, hanem olyan folyamat végeredményét, amely olykor nehéz, meredek és bizony nem akadálymentes folyamat volt. Boldog születésnapot, Iskolaközpontunk”
– mondta az igazgató. Kiemelte, hogy bízik az iskolaközpont jövőjében, hogy egy erős vára lesz az Ipoly-mente magyarságának. Továbbra is biztosítani szeretnék a színvonalas oktatást a régióban, s merészen tekintenek a jövőbe, élve a lehetőségeikkel.
A rendíthetetlen bástya
„Tavaly a tanévnyitón azt mondtam, hogy nagy célunk van ezzel az iskolával”
– kezdte Zachar Pál polgármester, aki elmondta, hogy a régió legerősebb és legszínvonalasabb iskoláját szerették volna megalakítani.
„Rengeteg jó szándékú ember munkája kellett ahhoz, hogy ez a csoda, ez az iskolaközpont létrejöjjön”
– mondta. Kiemelte, hogy az egész országban, s még Magyarországon is elismerően beszélnek arról, hogy Ipolyság, az itt élők mertek belekezdeni az építkezésbe, egy szilárd, rendíthetetlen bástyát létrehozva a magyar oktatásnak.
Ravasz Ábel az ünnepségen elmondta, hogy titkon várta az ipolysági iskolaközpont meghívóját a tanévnyitóra, ugyanis minden szempár ide irányult ezen a napon.
„Ez a város nem egy határváros ma, ami a világ végén van és küszködik, hanem itt van minden, ami a szlovákiai magyar jövőt illeti. A város és az itt élők húztak egy lapot akkor, amikor kellett, s a jó lapot húzták ki. Megalapul itt egy olyan iskolaközpont, amely nemcsak Ipolyságon teszi lehetővé azt, hogy jó minőségű magyar oktatás legyen itt, hanem utat mutat az ország többi részén is, hogy hogyan lehetne ezt csinálni”
– mondta. Az oktatásügyi miniszter tanácsadója reméli, hogy az intézmények hálózati reformjában sikerül még kialakítani jól működő együttműködéseket – classtereket – a többi, környékbeli iskolában is.
Csenger Tibor: A szülők hozták el a fordulópontot az iskolaközpontnál!
Csenger Tibor megyei alelnök az ünnepélyes tanévnyitón elmondta, hogy már korábban is próbálkoztak az iskolaközpont létrehozásával, azonban ehhez akarat is kell. 2023-ban indult el ez az akarat, amikor a városban és a megyében is változások történtek. Úgy látja, hogy a fordulópontot a szülők hozták el igazán, amikor elmentek képviselni saját véleményüket a megyére. Kiemelte, a szülők döntése nagyon fontos, s az első döntés akkor születik meg, amikor ide íratják be gyermeküket.
„Itt most már nemcsak kilencedikig, hanem egészen érettségiig tudják folytatni tanulmányaikat a diákok. Szerintem ez a kiút, főleg az ilyen térségekben, amilyen Ipolyság is, vagy Zselíz, Párkány és Érsekújvár. Iskolaközpontot kell kialakítani azonos nyelven, magyar nyelvű iskolaközpontokat létrehozni. Ez Ipolyságon sikerült”
– mondta a megye alelnöke.
Szükségszerű együttműködés
Ravasz Ábel, Tomáš Drucker oktatásügyi miniszter tanácsadója lapunknak elmondta, hogy az iskolahálózatok optimalizációja tavaly kezdődött. „Erre azért van szükség, hogy minőségi oktatás legyen, s a gyerekeknek garantálva legyen, hogy minőségi oktatást kapnak, legyen szó szlovák vagy akár magyar gyerekekről. Ipolyságnak úgy sikerült erre reagálnia, hogy egy saját koncepcióval álltak elő, nem a középiskolákat összevonni egymással, hanem létrehozni egy magyar iskolaközpontot. Amikor erről értesültünk, azonnal támogattuk a kezdeményezést, hisz a helyből induló jó kezdeményezések megkapják az állam támogatását. Remélem, hogy a következő lépésben sikerül kiépíteni egy iskolai clustert is, ami magába foglalja a környék alapiskoláit” – nyilatkozta lapunknak Ravasz. Kérdésünkre azt is elmondta, hogy abszolút megvan más városokban, más járásokban is az esély arra, hogy iskolaközpontok jöjjenek létre, Ipolyság nincs kivételes helyzetben, csak ők kezdték el.
„Harminc évig tartottuk a frontot, hogy minden iskolát a létező formájában megtartsunk magyar vidéken, de ez azt eredményezi, hogy egyre több iskola zár be, nem tudják fenntartani magukat. Nem lehet az, hogy minden egyes kisiskolánk erődítményként működik, mert nem lesz, aki védje a falakat. Muszáj lesz együttműködni valamilyen formában”
– mondta Ravasz.
Jó példa Ipolyság
Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója szerint neki is nagy öröm, hogy ez a folyamat célba ért. Már 20-25 évvel ezelőtt jelezték a veszélyeztetett térségekben lévő polgármestereknek, iskolaigazgatóknak, hogy gondolkodni kell valamilyen társulásokon. „Már akkor lehetett látni, hogy nem lehet minden magyar iskolát megmenteni. Sokat dolgoztunk és sokat gondolkodtunk a kollégákkal” – részletezte Fodor. Azt is elmondta, hogy ugyanezt a harcot hamarabb kezdték Érsekújvárban, mint Ipolyságon, de ott döcögősebben megy a dolog.
„Úgy gondolom, hogy Érsekújvárnak s más kisvárosoknak, ahol például alapiskola és középiskola is működik, jó példa lehet Ipolyság. A gimnáziumok veszélyeztetettek ebben a küzdelemben”
– vélekedett.
Mérhetetlen lehetőségek
Szőköl Istvánt, az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet (NIVAM) komáromi központjának igazgatóját arról kérdeztük, hogy miként lehet elképzelni a tényleges változásokat az iskolaközpont életében.
„Nagyon nagy előrehaladás mindez, és Ipolyság ebből a szempontból egyedülálló. Az iskola ezzel csak nyerhet, megerősödik az intézmény, minőségibb lesz az oktatás, és a tanári gárda is fejlődik. Jövő évben elindul a reform az összes általános iskolában Szlovákiában, s mi ebben sokat tudunk segíteni az intézménynek”
– részletezte.
Szerinte a nyolcosztályos gimnáziumoknak nagy jövőjük lesz az elkövetkezendőkben, s ha volna rá igény, akkor ez elképzelhető Ipolyságon is az új iskolaközpontban. „Látok rá esélyt, ha volnának diákok, de mivel iskolaközpontról van szó, nem szabad elfeledni, hogy az általános iskolából akkor a diákok elkerülnének a gimnáziumba, ami egy plusz osztályt jelent. Nem biztos, hogy az iskolaközpont ezzel nyerne. Át kell gondolni, át kell számolni” – osztotta meg a véleményét. Szőköl István reális meglátásnak tartja azt is, hogy a jövőben valamilyen szakbővítés legyen az iskolaközpont életében.
„Az az új tapasztalat, hogy a gimnáziumok vagy a szakiskolák nyelviskolákat vesznek magukhoz. Ipolyságon is egy valós kép lehet, hogy nyelvi vagy más tanulmányi programok épüljenek be az intézmény életébe. Ez új diákokat is hozhat a környékről”
– részletezte.
Nem jelent pluszkiadást
„Fantasztikus érzés és élmény ez az egész, óriási erő árad belőle. Ez egy valódi összefogás eredménye, láthattuk, mennyien eljöttek az ünnepségre”
– nyitotta a beszélgetést Zachar Pál polgármester, akit arról kérdeztünk, hogy miként fogja tudni a város megoldani a költségeket.
„A mi számításaink szerint az iskola önfenntartó lesz, nem jelent többletköltséget a városnak. Most az elején természetesen voltak pluszkiadások, mint például az, hogy a megye nem adta át ingyen azt a vagyont, amit az államtól kapott az iskola működtetésére. A várost megsarcolta 5000 euróval. Vannak ilyen finomságok, huncutságok, de ezeken mi túllendülünk, hisz az a célunk, hogy az iskola beinduljon. Már most dolgozunk a következő időszak költségvetésén, s látjuk, hogy nem jelent többletet az iskolaközpont fenntartása”
– részletezte Zachar.
