Bohócmaszkos férfi rabolt ki egy játéktermet
A zömök testalkatú férfi lőfegyvert tartott a kezében.
Hétfő éjjelről keddre virradóra fegyveres rablás történt a Pozsony közelében fekvő Csöllén (Rovinka). A támadás célpontja egy helyi játékterem volt.
A hatóságok közlése szerint a férfi hajnali három óra körül lépett be az épületbe. A szemtanúk elmondása alapján zömök testalkatú volt, arcát bohócot ábrázoló maszk takarta, kezében pedig rövid lőfegyvert tartott. Körülbelül 2 ezer eurót zsákmányolt, mielőtt elmenekült a helyszínről.
A hatóságok tájékoztatása szerint a támadás során senki sem sérült meg.
