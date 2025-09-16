Bohócmaszkos férfi rabolt ki egy játéktermet

Hétfő éjjelről keddre virradóra fegyveres rablás történt a Pozsony közelében fekvő Csöllén (Rovinka). A támadás célpontja egy helyi játékterem volt.

A hatóságok közlése szerint a férfi hajnali három óra körül lépett be az épületbe. A szemtanúk elmondása alapján zömök testalkatú volt, arcát bohócot ábrázoló maszk takarta, kezében pedig rövid lőfegyvert tartott. Körülbelül 2 ezer eurót zsákmányolt, mielőtt elmenekült a helyszínről.

A hatóságok tájékoztatása szerint a támadás során senki sem sérült meg.

(tvnoviny.sk)