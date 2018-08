Bogyarét és Izsa is pályázik

Bogyarét/Izsa | Két komáromi járásbeli község, Bogyarét és Izsa is benevezett idén a környezetvédelmi minisztérium által kétévente meghirdetett, a Szlovák Köztársaság Tájdíja (Cena Slovenskej republiky za krajinu) versenybe.

Midként község pályázata meghívást kapott a hét elején Herencsvölgyben (Hriňová) megrendezett szóbeli prezentációra, ahol további 10 pályázó mutathatta be munkáját. Az ünnepélyes eredményhirdetést októberben tartják. A szakmai zsűri által kiválasztott nyertes képviselheti Szlovákiát az Európa Tanács Tájdíjáért folyó megmérettetésen. A versenyben a táj védelme, kezelése, tervezése céljából kiemelkedő tevékenységet folytató önkormányzatok, önkormányzati társulások és civil szervezetek vehetnek részt – összhangban az Európai Táj Egyezmény előírásaival.

Bogyarét a zöld infrastruktúra fejlesztésére irányuló projekttel pályázott, amely során három évvel ezelőtt őshonos gyümölcsfákat és fűzfákat ültettek a község kataszterében. „Bogyarét egykor fűzfáiról volt híres, de azt kellett tapasztanunk, hogy a füzek száma évről évre fogyatkozott – mondta Aradi Mónika polgármester. – Másrészt az 1965-ös árvizet követően nagyon sok gyümölcsfa pusztult el, miután a tanyákra nem engedték visszaköltözni az embereket, a házakat lebontották, a fákat kivágták. A projektnek köszönhetően 450 fát tudtuk kiültetni, kb. fele-fele arányban fűzfákat és gyümölcsfákat, almát, körtét, sárgabarackot, szedret, mégpedig olyan fajtákat, amelyek erre a vidékre voltak jellemzők” Az elbírálás során a zsűri azt is értékeli, mennyire fenntartható egy-egy projekt, mennyire kapcsolódnak rá további fejlesztések. „Fák telepítése a madárvilág szempontjából is fontos, hiszen egyre kevesebb a fészkelőhely. Szeretnénk madárfigyelő kilátót építeni, egy másik nyertes pályázatnak köszönhetően rovarhoteleket helyezünk ki. Idővel, ha a fák több termést hoznak, gyümölcsszárítót is szeretnénk vásárolni” – magyarázta a polgármester.

Az izsaiak pályázata a Rómaiak nyomában a Duna mentén elnevezést viseli. „Községünk határában található a limes romanus erődítményrendszer részét képező Kelemantia, azaz a Leányvár római kori tábor, ami kivételes lehetőség számunkra a turizmus fejlesztésére. Itt évek óta komoly ásatások is folynak – mondta Domin István polgármester. – Megépült a Kelementia Római Kori és Néprajzi Múzeum, ennek bővítését tervezzük egy újabb nyertes pályázatnak köszönhetően. Partnerünkkel, Almásfüzítővel közösen 1,7 millió eurót sikerült lehívnunk az Interreg V-A programból, ebből iparművészeti műhelyeket létesítünk a múzeum udvarán, és a falu két végén római kort idéző őrtornyokat helyezünk el. Folyik a közbeszerzés, reményeink szerint 2019 végére elkészülnek ezek a beruházások. Nagyon bízunk abban, hogy sikeres lesz a négy ország, Szlovákia, Magyarország, Ausztria és Németország közös, a dunai limes helyszínek világörökséggé nyilvánítását célzó pályázata, az UNESCO delegációját szeptemberre várjuk terepszemlére.”

Aradi Mónika és Domin István egyetértett abban, hogy függetlenül attól, hogy a 12 pályázóból végül ki nyeri idén a Szlovák Köztársaság Tájdíjat, már maga a bemutató komoly lehetőséget jelentett az értékek népszerűsítésére, arra, hogy ráirányítsák a figyelmet ezekre a magyarlakta településekre.