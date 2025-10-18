Biztonsági őrök vertek meg egy férfit egy bevásárlóközpont előtt

A hatóság cáfolta azokat az információkat, amelyek szerint rendőrök támadtak volna meg egy férfit október 17-én, pénteken egy máriatölgyesi (Dubnica nad Váhom) bevásárlóközpont előtt.

A közösségi médiában pénteken megjelent egy videó, amelyen négy személy látható, amint egy férfit verbálisan és fizikailag bántalmaznak. A felvételen egyértelműen látszanak az ütések és rugások – mondta Ingrid Krajčíková, a Trencséni Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

A videó feltöltője azt állította, hogy az elkövetők a rendőrség tagjai voltak, ezt az információt azonban a hatóságok cáfolták.

„A vizsgálat megállapította, hogy az érintett személyek egy magánbiztonsági szolgálat (SBS) alkalmazottai voltak”

– fűzte hozzá Krajčíková.

Krajčíková hozzátette: a rendőrség továbbra is intenzíven vizsgálja az eset körülményeit, és jelenleg is folyamatban vannak a szükséges eljárások.