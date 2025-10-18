Régió

Biztonsági őrök vertek meg egy férfit egy bevásárlóközpont előtt

Biztonsági őrök vertek meg egy férfit a bevásárlóközpont előtt – a hatóság cáfolta, hogy rendőrök lettek volna
Fotó: Facebook/Polícia Slovenskej republiky
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Az esetről készült videó feltöltője azt állította, hogy az elkövetők a rendőrség tagjai voltak.

A hatóság cáfolta azokat az információkat, amelyek szerint rendőrök támadtak volna meg egy férfit október 17-én, pénteken egy máriatölgyesi (Dubnica nad Váhom) bevásárlóközpont előtt. 

A közösségi médiában pénteken megjelent egy videó, amelyen négy személy látható, amint egy férfit verbálisan és fizikailag bántalmaznak. A felvételen egyértelműen látszanak az ütések és rugások – mondta Ingrid Krajčíková, a Trencséni Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője. 

A videó feltöltője azt állította, hogy az elkövetők a rendőrség tagjai voltak, ezt az információt azonban a hatóságok cáfolták.

„A vizsgálat megállapította, hogy az érintett személyek egy magánbiztonsági szolgálat (SBS) alkalmazottai voltak” 

– fűzte hozzá Krajčíková.

Krajčíková hozzátette: a rendőrség továbbra is intenzíven vizsgálja az eset körülményeit, és jelenleg is folyamatban vannak a szükséges eljárások.

rendőrség
videó
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?