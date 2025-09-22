Biciklis támadó szúrt hátba egy férfit, az elkövetőt keresik

Ismeretlen elkövetőt keres a rendőrség, aki hétfő délután kerékpárral közlekedve a Vág folyó közelében, Pöstyénben hátán sebesített meg egy 59 éves férfit – közölte Zlatica Antalová, a Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

A sérültet kórházba szállították, ahol orvosi ellátásban részesül. A rendőrség azonnal megkezdte a nyomozást, és intenzíven keresik a támadót.

„A nyomozás folyamatban van, további részleteket a hatóságok csak a későbbiekben tudnak közölni” – tette hozzá a szóvivő.