Biciklis támadó szúrt hátba egy férfit, az elkövetőt keresik
Ismeretlen elkövetőt keres a rendőrség, aki hétfő délután kerékpárral közlekedve a Vág folyó közelében, Pöstyénben hátán sebesített meg egy 59 éves férfit – közölte Zlatica Antalová, a Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.
A sérültet kórházba szállították, ahol orvosi ellátásban részesül. A rendőrség azonnal megkezdte a nyomozást, és intenzíven keresik a támadót.
„A nyomozás folyamatban van, további részleteket a hatóságok csak a későbbiekben tudnak közölni” – tette hozzá a szóvivő.
