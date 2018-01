Bezár a Fő utcai Tesco Kassán

Kassa | Huszonkét év után bezár a belvárosi Tesco áruház. A kassai sétány északi végének sarkán álló épület évtizedek óta a város egyik meghatározó tájékozódási pontja. Az épületet egy eperjesi befektető veszi meg.

Az ötvenéves épületet az eperjesi Medespol vállalat veszi meg. Egy átfogó rekonstrukció után multifunkciós komplexumot alakítanak ki benne. Lucia Poláčeková, a Tesco PR-menedzsere lapunknak elmondta, a Tesco nem költözik vissza a felújított épületbe. „Az eladásból befolyó összeget az üzletlánc többi áruházába fektetjük be” – közölte Poláčeková. Arra a kérdésünkre, pontosan hány alkalmazott dolgozik a Fő utcai Tescóban, nem kaptunk választ, de a PR-menedzser elmondta, mindent megtesznek, hogy minden alkalmazottnak helyet találjanak. A szerkesztőségünkhöz eljuttatott információk szerint a Tesco már hosszabb ideje tervezte az épület eladását. Az épület alagsorában (ahol most az áruház élelmiszerrészlege van) parkolóházat hoznak létre. A földszinten élelmiszerüzletek, a felsőbb szinteken pedig butikok, kávézók és éttermek, illetve irodahelyiségek lesznek. Egyesek szerint nem meglepő, hogy áruba bocsátották a Fő utcai bevásárlóközpontot. A Tesco már több kisebb boltját is megszüntette, mert nem volt kifizetődő, a gyorsan változó vásárlási szokások miatt csökkentették sok nagyáruházuk alapterületét. Az utóbbi hónapokban nagy átalakításon esett át például a nyitrai, a nagyszombati, illetve az egyik kassai bevásárlóközpontjuk is, 10 000 négyzetméternél nagyobb alapterületű áruházuk pedig már csak a fővárosban van.