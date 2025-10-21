Régió

Betörtek egy bankba, az ATM-et is megrongálták rablók Kassán

bankautomata kassa
Rendőrségi felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Rövid időn belül ez már a nyolcadik ilyen incidens.

Ismeretlen tettesek betörték az egyik hazai bank kassai kirendeltségének bejárati ajtaját, valamint az épületben elhelyezett bankautomatát is megrongálták. Az elkövetőket még keresik – tájékoztatott közösségi oldalán a Kassai Kerületi Rendőrkapitányság.

A járőrök kedden, hajnali 4 órakor érkeztek meg a helyszínre. „Még zajlik a nyomok rögzítése, elkezdődtek a vizsgálatok. Kollégáink összegyűjtik az összes rendelkezésre álló információt” – olvasható a bejegyzésben.

A rendőrök speciálisan kiképzett szolgálati kutyákat is bevetettek.

Az üggyel kapcsolatban arra kérik a lakosságot, ha olyan információkkal rendelkeznek, amelyek segíthetik a nyomozást, tegyenek bejelentést a 158-as telefonszámon vagy bármelyik rendőrőrsön.

Kassa
ATM
rablás
bankrablás
bankautomata
