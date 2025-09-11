Régió

Besétált az üzletbe, és fizetés nélkül elvitt egy 11 ezer euró értékű kerekpárt

biciklitolvaj
Rendőrségi felvétel
Segítsen megtalálni a tolvajt!

A Pozsony III. Járási Rendőrkapitányság nyomozást indított egy lopási ügyben, amelyet egy eddig be nem azonosított férfi követett el.

Az illető augusztus 28-án, 15.00 tájékán besétált a Bajkálska utcában található bevásárlóközpont kerékpárboltjába, és ellopott onnan egy Trek Madone SLR 9 biciklit, ezzel 11 500 eurós anyagi kárt okozva az üzlet tulajdonosának.

A rendőrség kiderítette, hogy a tolvaj egy sötét színű, GK 858JW rendszámú, Volkswagen Touran típusú gépkocsiba helyezte a kerékpárt, majd elhajtott a bűntett helyszínéről.

A hatóságok azt kérik, amennyiben rendelkeznek információval az alábbi fotókon látható férfi kilétéről, tartózkodási helyéről, illetve mozgásáról, feltétlenül tegyenek bejelentést a 158-as segélyhívón, hagyjanak üzenetet a rendőrség hivatalos Facebook-oldalán, vagy keressék fel a legközelebbi rendőrőrsöt.

biciklitolvaj
kerékpár
tolvaj
