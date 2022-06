Berekesztett tanácskozás és meghiúsult főellenőr választás Érsekújvárban

„Rövid időn belül értesítem a testületet az önkormányzati ülés új időpontjáról” – zárta le a történteket Klein Ottokár. Gabriel Katona független képviselő kérdésére még hozzátette, hogy az ülésről távol maradt 14 képviselőből egy kivételével mind igazoltan maradtak távol. „Előre jelezte 13 képviselő, hogy nem tud részt venni a szerdai ülésen, de az már máskor is előfordult, hogy valaki az előzetes jelzést követően mégis megjelent. Abban reménykedtem, hogy a két szünet meghirdetését követően leszünk annyian, hogy határozatképes legyen a testület” – egészítette ki az elmondottakat Klein Ottokár. Hangosan méltatlankodtak a jelenlévő képviselők, de az önkormányzati ülésre érkező főellenőr-jelöltek is. Összesen 11 jelölt érkezett a meghallgatásra, egyikük a többiek nevében is megkérdezte, mikor akarják megtartani a választásokat. Azt a választ kapták, hogy várhatóan a legközelebbi, már határozatképes ülésen születik döntés az új főellenőr személyéről. Štefan Rovňaník, a korábbi főellenőr 2022. április 11-i keltezésű levelében tájékoztatta a testületet a nyugdíjba vonulásáról és május végén távozott a posztjáról. A város vezetése május 10-én pályázatot hirdetett a főellenőri állás betöltésére, amelyre június 8-ig jelentkezhettek az érdeklődők. Önkormányzati óvoda energiatakarékosabbá tételéről, a szociális támogatásokról szóló városi rendelet módosításáról, különféle vagyonjogi kérdésekről tárgyalt volna a testület. Érsekújvárban már korábban két táborra szakadt a képviselő-testület, és nem mindig jutottak közös nevezőre egy-egy várost, illetve annak lakosait érintő kérdésben. Eddig a képviselő-testület két tagja jelentette be hivatalosan, hogy a legközelebbi önkormányzati választásokon harcba száll a polgármesteri posztért.

Tavaly novemberben Eva Polerecká, a Híd érsekújvári képviselője tett bejelentést magyar és szlovák nyelven, és párbeszédre hívta fel a város lakosait. Év elején Peter Podbehlý független képviselő is bejelentette, hogy indul az önkormányzati választásokon polgármester-jelöltként, nevét sokan a kis vízerőmű ellen harcoló csoporttal kötik össze.