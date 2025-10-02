A hegyekben jelentősen lehűlt a levegő az elmúlt napokban és több helyen havazott, 1500 méteres tengerszint feletti magasságnál nem összefüggő friss hótakaró borítja a tájat – figyelmeztetett a Hegyi Mentőszolgálat (HZS).
Beköszöntött a hegyekbe a tél, néhol fél méter hó hullott
„A Magas-Tátrában több helyen elsőfokú lavinaveszélyt hirdettek, elsősorban a déli fekvésű meredek lejtőkön, ahol a szél egyes helyeken 50 centiméternyi havat hordott össze” – írta a mentőszolgálat
Az idei első hó főleg a meredekebb turistautakon jelent veszélyt, a jég miatt nagy a megcsúszás veszélye, és mivel a hó betakarta a turistaösvényeket, könnyű eltévedni.
A túrázókat figyelmezteti, hogy ennek megfelelően tervezzék meg útjukat, továbbá rétegesen öltözzenek, magas szárú túrabakancsot viseljenek, szükség van felcsatolható hágóvasra és túrabotra.
