Régió

Beköszöntött a hegyekbe a tél, néhol fél méter hó hullott

Tátra
TASR-felvétel
tasr
TASR

A hegyekben jelentősen lehűlt a levegő az elmúlt napokban és több helyen havazott, 1500 méteres tengerszint feletti magasságnál nem összefüggő friss hótakaró borítja a tájat – figyelmeztetett a Hegyi Mentőszolgálat (HZS).

„A Magas-Tátrában több helyen elsőfokú lavinaveszélyt hirdettek, elsősorban a déli fekvésű meredek lejtőkön, ahol a szél egyes helyeken 50 centiméternyi havat hordott össze” – írta a mentőszolgálat

Az idei első hó főleg a meredekebb turistautakon jelent veszélyt, a jég miatt nagy a megcsúszás veszélye, és mivel a hó betakarta a turistaösvényeket, könnyű eltévedni.

A túrázókat figyelmezteti, hogy ennek megfelelően tervezzék meg útjukat, továbbá rétegesen öltözzenek, magas szárú túrabakancsot viseljenek, szükség van felcsatolható hágóvasra és túrabotra.

tél
havazás
hegyek
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?