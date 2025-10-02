Beköszöntött a hegyekbe a tél, néhol fél méter hó hullott

„A Magas-Tátrában több helyen elsőfokú lavinaveszélyt hirdettek, elsősorban a déli fekvésű meredek lejtőkön, ahol a szél egyes helyeken 50 centiméternyi havat hordott össze” – írta a mentőszolgálat

Az idei első hó főleg a meredekebb turistautakon jelent veszélyt, a jég miatt nagy a megcsúszás veszélye, és mivel a hó betakarta a turistaösvényeket, könnyű eltévedni.

A túrázókat figyelmezteti, hogy ennek megfelelően tervezzék meg útjukat, továbbá rétegesen öltözzenek, magas szárú túrabakancsot viseljenek, szükség van felcsatolható hágóvasra és túrabotra.