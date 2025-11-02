Bekábszerezett sofőrt kapcsoltak le a rendőrök, jogosítványa sem volt

A férfit Eperjesen, egy lakótelep mellett állították meg: az autó fény- és irányjelző rendszere nem működött, a hátsó lámpa hibás volt. Bár a járművezető szervezetében nem mutattak ki alkoholt, a drogteszt során azonban megbukott.

Kiderült továbbá, hogy a járművezetői engedélyét korábban elvették, és egészen 2030-ig nem ülhetett volna volán mögé.

A sofőrt a helyszínről a rendőrkapitányságra kísérték, és fogdába zárták. Az ügyben büntetőeljárás indult, a nyomozás gyorsított keretek között zajlik.