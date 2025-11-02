Egy 38 éves férfit őrizetbe vett a rendőrség, miután egy közúti ellenőrzés során kiderült, hogy bedrogozva vezetett.
Bekábszerezett sofőrt kapcsoltak le a rendőrök, jogosítványa sem volt
A férfit Eperjesen, egy lakótelep mellett állították meg: az autó fény- és irányjelző rendszere nem működött, a hátsó lámpa hibás volt. Bár a járművezető szervezetében nem mutattak ki alkoholt, a drogteszt során azonban megbukott.
Kiderült továbbá, hogy a járművezetői engedélyét korábban elvették, és egészen 2030-ig nem ülhetett volna volán mögé.
A sofőrt a helyszínről a rendőrkapitányságra kísérték, és fogdába zárták. Az ügyben büntetőeljárás indult, a nyomozás gyorsított keretek között zajlik.
