Baseballütővel tört be a Jednotába, rövid időn belül rendőrkézre került
Alsókubinban (Dolný Kubín) a rendőrség rövid időn belül elfogott egy 29 éves férfit, aki keddre virradóra betört egy helyi üzletbe – közölte a rendőrség.
A férfi baseballütővel törte be az üzlet üvegajtaját, majd a belső helyiségekbe is így jutott be. Onnan különféle árucikkeket tulajdonított el, majd elmenekült. A rongálással és lopással okozott kár összege elérte a 4000 eurót.
A nyomozók gyors intézkedéseinek köszönhetően a gyanúsítottat rövid időn belül előállították. Ellene lopás és idegen tulajdon megrongálása miatt indult eljárás, és indítványozták előzetes letartóztatásba helyezését.
