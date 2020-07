BARANGOLÓ: Amerre csak a szem ellát, tokaji bor terem

A Tokaji borvidék elsősorban a királyi nedű születésének helyszíne, viszont nem csak a bor utáni utazásról szól. Kellemes időtöltést kínál a sportolásra, aktív pihenésre és a természetben való kikapcsolódásra vágyók számára is.

A gyönyörű, több száz hektáros területeket hosszasan átívelő szőlőültetvényeiről és a finom borairól híres Tokaji borvidék csupán egyike azoknak a látnivalóknak, amelyek miatt a kelet-szlovákiai országrész, a Tőketerebesi járásban elterülő szőlőültetvények, a köztük tekergő kerékpáros túraútvonalak és egy korántsem megszokott alakban díszelgő kilátótorony megér egy látogatást. A Kistoronya és Csarnahó közti területen, a szőlőlugasokat kettészelő aszfaltút mentén egy 12 méter magas, boroshordó alakú kilátótorony nyúlik a magasba.

Egy svájci–szlovák együttműködési program keretében épült, Szent Orbán ünnepén, 2015. május 30-án vált látogathatóvá. A vas- és fakonstrukcióból álló építmény tetejéről gyönyörű panoráma tárul a szemünk elé. Délnyugati irányban a Sátoraljaújhely feletti Hármas-hegyben, az összes többi irányban pedig az olaszországi toszkán borvidékhez hasonló kilátásban gyönyörködhetünk.

A torony lábánál egy kisebb játszótér található, a torony legfelső platformján pedig egy ingyenesen igénybe vehető távcső van elhelyezve, de az látogatásunkkor sajnos nem volt üzemképes. A kilátótorony közelében több borospince és fogadó működik, egy kiadós ebéd vagy vacsora végett sem kell sokat túráznunk. A közeli Szőlőskén vagy a Nagybári határában működő éttermekben, illetve a valamivel távolabbi Bodrogszerdahelyen vagy Nagykövesden mindenki kénye-kedve szerint válogathat a különféle ital- és ételkínálatból.

A kilátótorony gyalog, kerékpáron vagy autóval is megközelíthető. Kassa vagy Királyhelmec irányából az I/79-es főúton érkezve már messziről tisztán látni a tornyot, így az oda vezető út is magától értetődő. A térségben korábban egy 88 kilométer hosszú kerékpárutat is kialakítottak, mely a környező településeken, erdőkön és a szőlőültetvények mentén számtalan érdekes helyre vezeti el a kerékpárost. A hálózat egy piros, egy sárga és egy zöld színű útvonalból áll, mely az utak keresztezésével egy látnivalókban gazdag kiruccanást garantál.