ATM-et rongált meg egy ismeretlen tettes a vágsellyei járásbeli faluban.
Bankautomatát robbantottak Pereden
Pénteken hajnalban pénzkiadó automatát robbantottak fel Pereden, a községi hivatal épületében. A helyszínen egy szén-dioxiddal megtöltött palackot találtak – jelentette a Markíza hírportálja.
A környező házakon lévő ablaküvegek megrepedtek, egyelőre azonban nem tudni, mekkora lehet az anyagi károk pontos összege.
A helyszínen a rendőrség a nyomok rögzítését végzi, a vizsgálat javában zajlik.
