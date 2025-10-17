Régió
Bankautomatát robbantottak Pereden

Rendőrségi felvétel
Rendőrségi felvétel
ATM-et rongált meg egy ismeretlen tettes a vágsellyei járásbeli faluban.

Pénteken hajnalban pénzkiadó automatát robbantottak fel Pereden, a községi hivatal épületében. A helyszínen egy szén-dioxiddal megtöltött palackot találtak – jelentette a Markíza hírportálja.

A környező házakon lévő ablaküvegek megrepedtek, egyelőre azonban nem tudni, mekkora lehet az anyagi károk pontos összege.

A helyszínen a rendőrség a nyomok rögzítését végzi, a vizsgálat javában zajlik.

Bankautomatát robbantottak Pereden
Bankautomatát robbantottak Pereden
