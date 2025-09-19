Az elkövetőket a rendőrség még keresi.
Bankautomatát robbantottak hajnalban Kassán
Pénteken hajnali 4 óra tájékán ismeretlen tettesek felrobbantottak egy bankautomatát Kassán, a Tóvárosi (Nad jazerom) lakótelepen. A detonáció következtében az egyik üzlet bejárati ajtaja is megrongálódott – közölte Facebookon a Kassai Kerületi Rendőrkapitányság.
A helyszínre riasztott rendőrök lezárták az érintett területet, és megkezdték a nyomok rögzítését.
Az esettel kapcsolatban azt kérik, amennyiben rendelkeznek releváns információkkal az ügy hátteréről, értesítsék a hatóságokat a 158-as telefonszámon.
További információkat a nyomozás jelenlegi stádiumában a rendőrség nem adhat ki.
