Bankautomatát robbantottak hajnalban Kassán

Pénteken hajnali 4 óra tájékán ismeretlen tettesek felrobbantottak egy bankautomatát Kassán, a Tóvárosi (Nad jazerom) lakótelepen. A detonáció következtében az egyik üzlet bejárati ajtaja is megrongálódott – közölte Facebookon a Kassai Kerületi Rendőrkapitányság.

A helyszínre riasztott rendőrök lezárták az érintett területet, és megkezdték a nyomok rögzítését.

Az esettel kapcsolatban azt kérik, amennyiben rendelkeznek releváns információkkal az ügy hátteréről, értesítsék a hatóságokat a 158-as telefonszámon.

További információkat a nyomozás jelenlegi stádiumában a rendőrség nem adhat ki.