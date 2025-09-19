Régió

Bankautomatát robbantottak hajnalban Kassán

Az elkövetőket a rendőrség még keresi.

Pénteken hajnali 4 óra tájékán ismeretlen tettesek felrobbantottak egy bankautomatát Kassán, a Tóvárosi (Nad jazerom) lakótelepen. A detonáció következtében az egyik üzlet bejárati ajtaja is megrongálódott – közölte Facebookon a Kassai Kerületi Rendőrkapitányság.

A helyszínre riasztott rendőrök lezárták az érintett területet, és megkezdték a nyomok rögzítését.

Az esettel kapcsolatban azt kérik, amennyiben rendelkeznek releváns információkkal az ügy hátteréről, értesítsék a hatóságokat a 158-as telefonszámon.

További információkat a nyomozás jelenlegi stádiumában a rendőrség nem adhat ki.

