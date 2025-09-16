A rablás előtt több biztonsági kamerát is festékszóróval fújtak le.
Bankautomatát robbantottak, a tettesek elektromos biciklin menekültek el
Bankautomatát robbantottak hétfő hajnalban Vágmedencén (Madunice – Galgóci járás) – tájékoztatott Veronika Dachová, a Nagyszombati Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Az érintett bankautomata az önkormányzati hivatal mellett áll, a helyszínen egy gázpalackot is találtak. A Markíza információi szerint az elkövetőknek sikerült a pénzkazettát eltulajdonítaniuk, így „tekintélyes összeggel” menekültek el. A pontos kár nagyságát egyelőre nem közölték.
A rablás előtt több biztonsági kamerát is festékszóróval fújtak le, majd a helyszínről elektromos kerékpárokkal távoztak. A portál értesülései szerint a rendőrség már ismeri a menekülési útvonalat.
A nyomozás folyamatban van, a rendőrség később ígér részletes tájékoztatást.
