Bankautomatát robbantottak, a tettesek elektromos biciklin menekültek el

Bankautomatát robbantottak, a tettesek elektromos biciklin menekültek el
A rablás előtt több biztonsági kamerát is festékszóróval fújtak le.

Bankautomatát robbantottak hétfő hajnalban Vágmedencén (Madunice – Galgóci járás) – tájékoztatott Veronika Dachová, a Nagyszombati Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője. 

Az érintett bankautomata az önkormányzati hivatal mellett áll, a helyszínen egy gázpalackot is találtak. A Markíza információi szerint az elkövetőknek sikerült a pénzkazettát eltulajdonítaniuk, így „tekintélyes összeggel” menekültek el. A pontos kár nagyságát egyelőre nem közölték.

A rablás előtt több biztonsági kamerát is festékszóróval fújtak le, majd a helyszínről elektromos kerékpárokkal távoztak. A portál értesülései szerint a rendőrség már ismeri a menekülési útvonalat.

A nyomozás folyamatban van, a rendőrség később ígér részletes tájékoztatást.

(tvnoviny.sk)

