Baleset és torlódások lassítják a közlekedést Pozsony felé

A fővárosba vezető főbb útvonalakon jelentős fennakadásokkal kell számolni hétfő reggel.

A D2-es autópályán, a Lanfranconi híd elején, Pozsony felé vezető oldalon, egy motoros és egy személyautó ütközött össze. A baleset a 64-es kilométernél történt, a jobb sávot lezárták. A Magyarország felől érkező autósoknak mintegy másfél órás késéssel kell számolniuk.

Nemcsak itt, hanem más bevezető utakon is torlódások alakultak ki. A D1-es autópályán, szintén Pozsony irányába, balesetek lassítják a forgalmat, a várakozási idő körülbelül fél óra. Ugyanekkora fennakadás tapasztalható a Stomfa (Stupava) felől érkező D2-es szakaszon, valamint a Pozsonybesztercén (Záhorská Bystrica) keresztül vezető úton is.

A fővárosban is kaotikus a közlekedés: a Récsei (Račianska) úton, a belváros felé vezető irányban 40 perces a torlódás. Emellett dugók alakultak ki az R7-es úton, valamint az Apollo hídnál is, szintén a belváros irányába.

