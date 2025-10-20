Bajcson és Naszvadon is újabb sárgaságos betegeket regisztráltak

Október 20-ig hat járványgócból összesen 160 esetet jelentett a komáromi RÚVZ. Három góc van Ógyallán, innen a múlt héten nem jelentettek új esetet. Eddig összesen 137 fertőzöttet jelentettek a városból, mindegyiket rossz szociális és higiéniai körülmények között élő családokból.

Komáromban egy aktív járványgócot regisztráltak. A 42. héten nem jelentettek új megbetegedést. Eddig hat fertőzést jelentettek a városból, szintén rossz körülmények között élők köréből.

Új járványgócot regisztrálnak Bajcson, ahonnan a múlt héten kilenc megbetegedést jelentettek. Minden beteg Elletőn (Kotelnica) él, összesen 52 személy lakik a településnek ezen a részén.

Új járványgóc jelent meg Naszvadon, innen nyolc megbetegedést jelentettek, rossz higiéniai körülmények között élők családok köréből, ezen a részen 15 személy lakik.