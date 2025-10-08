Az új kassai elkerülőút tehermentesíti a várost, de Kelet-Szlovákia még mindig le van maradva az autópálya-építésben

A másfél órás mérés során 1100 jármű haladt át az új szakaszon, ami azt mutatja, hogy az autósok gyorsan megszokták és kihasználják az új lehetőséget. A Miskolc irányába tartó sávban 757 járművet számoltak össze, ezek közül 261 volt teherautó, míg az Eperjes felé vezető oldalon 343 járművet regisztráltak, amelyeknek a fele szintén 3,5 tonna feletti gépjármű volt.

„A körgyűrű a legjobb eszközünk arra, hogy a tranzitforgalmat kivezessük a lakott területekről. A mérések már most igazolják, hogy a reggeli csúcsidőben a város fellélegzik”

– tolmácsolta Jaroslav Polaček polgármester szavait Dušan Tokarčík, a kassai magisztrátus szóvivője.

A város további méréseket is tervez, emellett drónfelvételek készítése, a közlekedési csomópontok megfigyelése és a jelzőlámpák programjának módosítása is napirenden van, hogy a forgalmat még hatékonyabban lehessen irányítani. A Nemzeti Autópálya-társaság (NDS) szintén forgalomszámlálást tervez a tranzitkamionok mozgásának feltérképezésére.