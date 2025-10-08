Ha Szlovákia valóban modern és versenyképes országot szeretne építeni, az autópályák nem érhetnek véget Kassa határánál (A szerző felvételei)
Az új kassai elkerülőút tehermentesíti a várost, de Kelet-Szlovákia még mindig le van maradva az autópálya-építésben
Hétfőn kísérleti forgalomszámlálást végeztek a nemrég átadott R2-es délkeleti szakaszán, Kassamindszent közelében. A felmérés szerint a reggeli csúcsidőben máris jelentősen csökkent a forgalom a város főbb útvonalain, reggel 7 és 9 óra között mintegy hét kilométer hosszú, rendszeres torlódás tűnt el a belvárosi utakról.
A másfél órás mérés során 1100 jármű haladt át az új szakaszon, ami azt mutatja, hogy az autósok gyorsan megszokták és kihasználják az új lehetőséget. A Miskolc irányába tartó sávban 757 járművet számoltak össze, ezek közül 261 volt teherautó, míg az Eperjes felé vezető oldalon 343 járművet regisztráltak, amelyeknek a fele szintén 3,5 tonna feletti gépjármű volt.
„A körgyűrű a legjobb eszközünk arra, hogy a tranzitforgalmat kivezessük a lakott területekről. A mérések már most igazolják, hogy a reggeli csúcsidőben a város fellélegzik”
– tolmácsolta Jaroslav Polaček polgármester szavait Dušan Tokarčík, a kassai magisztrátus szóvivője.
A város további méréseket is tervez, emellett drónfelvételek készítése, a közlekedési csomópontok megfigyelése és a jelzőlámpák programjának módosítása is napirenden van, hogy a forgalmat még hatékonyabban lehessen irányítani. A Nemzeti Autópálya-társaság (NDS) szintén forgalomszámlálást tervez a tranzitkamionok mozgásának feltérképezésére.
Módosítják a jelzőlámpákat
Az új kerülőút pozitív hatása már most érződik a város legforgalmasabb csomópontjainál is. A Južná trieda, a Nižné Kapustníky és az Alejová utcák találkozásánál már módosították a jelzőlámpák ciklusait: a leginkább leterhelt irányokban a zöld jelzés tíz másodperccel hosszabb ideig tart, ami a város szakemberei szerint szintén hozzájárul a reggeli torlódások enyhítéséhez.
A közlekedés fejlesztése azonban Kassán túl is égető kérdés Kelet-Szlovákiában. Az országban jelenleg mintegy 630 kilométernyi autópálya és további, megközelítőleg 300 kilométernyi gyorsforgalmi út van használatban – összesen tehát körülbelül 930 kilométer hosszúságú gyorsforgalmi úthálózat áll a közlekedők rendelkezésére. Ezzel Szlovákia lemaradása jelentős a környező országokhoz képest. Magyarországon eddig több mint 1800 kilométer autópálya épült meg, Csehországban meghaladja az 1300 kilométert a gyorsforgalmi úthálózat hossza, és még Románia is valamivel előrébb tart nálunk, mintegy 940 kilométernyi ilyen jellegű úttal.
Lemaradó kelet
Országos szinten a keleti országrész ebből a szempontból különösen hátrányos helyzetben van. Kassán túl észak felé, a határ menti járásokban gyakorlatilag nincsenek autópályaszakaszok, és több gyorsforgalmi út is csak félprofilban, egy sávban járható. Az R2-es és a készülő R4-es autóút ezért kulcsfontosságú a régió gazdasági fejlődése és a közlekedésbiztonság szempontjából.
Az új kassai körgyűrű tehát nemcsak a helyi autósok mindennapjait könnyíti meg, hanem rámutat arra is, mekkora különbség van az ország keleti és nyugati része között az infrastruktúra fejlettségét tekintve. A város vezetése abban bízik, hogy a sikeres forgalomcsökkentés és az új útvonal pozitív tapasztalatai a jövőben további beruházásokat ösztönöznek a térségben.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.