Az óvoda nem pusztán gyermekmegőrző – a gyerekeket ma már játszani is tanítani kell

Játszani is engedd!

A mai, felgyorsult világban már az óvodáskorú, sőt a kisebb gyerekeket is rengeteg benyomás, inger éri, de ezek túlnyomó része vizuális és akusztikus, holott ez az agy és a maga a személyiség fejlődéséhez kevés. Mert a személyes tapasztalat, a cselekvés bizonyítottan sokkal fontosabb. Igenis, ültessen virágot a kisgyerek, ha szeretne, bábozzon, gyurmázzon, agyagozzon, süssön mézeskalácsot. Nem baj, ha ez nem sikerül rögtön. Lényeg, hogy teret adjuk neki és időt. Ő maga próbálja ki, ő rakjon kockákból tornyot, ő építsen homokvárat, ő öntözzön, pakolásszon, ő fogjon meg és vigyen dolgokat, ő söprögessen, ha akar stb. Mert a gyereknek fontos, hogy saját maga fedezze fel a világot, tapasztalja meg fizikailag is, minél szélesebb skálán, minél többször. Ettől az önbizalma és az önbecsülése is nő. A mai gyerekeket például játszani is meg kell tanítani. A közös játékokra is. Aztán pedig hagyni őket játszani!

Mert a játékot mi, felnőttek megmosolyogjuk, pedig ez ősi és halálosan komoly tevékenység, figyelem- és türelemfejlesztő csoda – életre szóló élmény.

Gondoljuk csak bele, mindezt a magyar irodalom zsenijei is tudták, azok, akik a mai napig lenyűgözik a kicsiket, Weöres Sándor, Kormos István, Csukás István és mások. „Gyönyörű az anyanyelvünk, a kultúránk, ez is meghatározó, de a legeslegfontosabb, hogy az óvodás kisgyereknek önazonos és boldog gyerekkora legyen” – vonja le a végkövetkeztetést Markovics Tímea. Mert az óvoda nem pusztán gyerekmegőrző intézmény, de nem is pótolhatja a szülői odafigyelést és törődést. Abban viszont meghatározó szerepe van, hogy a kisgyerek milyen kognitív és érzelmi érettséggel indul majd tovább. Ez volt a párkányi szakmai nap értelme. Az tehát, hogy a gyermek az iskolaérettségig már közösségben is jól érezze magát, kiteljesíthesse képességeit, adottságait. A szervezők és a résztvevők továbbra is ezt tartják szem előtt, Párkányban és a vonzáskörzet többi óvodájában egyaránt.