Az ország egy részén másodfokúra emelik a szélriasztást

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) másodfokú figyelmeztetést adott ki hétfőre a hegyvidéki területekre az erős, helyenként viharos szél miatt.

A hegyekben erős, helyenként orkánerejű szél várható, amelynek átlagsebessége elérheti a 90–105 kilométer/órát. A másodfokú riasztás hétfőn 12 órától lesz érvényben főként Zsolna megye nagy részén, valamint a Poprádi, a Besztercebányai és a Breznóbányai járásokban.

A Poprádi és a Turdossini járásban alacsonyabb területeken is erős széllökésekre kell számítani. Ezekben a járásokban elsőfokú figyelmeztetés lesz érvényben 12.00 és 19.00 óra között, a várható átlagos szélsebesség elérheti a 45 kilométer/órát.

A SHMÚ közlése szerint a másodfokú riasztás lejárta után, este 19 órától az érintett területeken elsőfokú figyelmeztetés marad érvényben.