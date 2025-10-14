Nem sokkal a felavatás után lopták ki belőle az eredeti szobrot
Az emlékmű évekig üresen állt, mire visszakerült a helyére Szent Flórián szobra Királyfián (GALÉRIA)
Somorja településrészén, Királyfián szentelték meg újra a tűzoltók védőszentjének és oltalmazójának szobrát. Az eredeti Szent Flórián emlékművet több mint huszonöt évvel ezelőtt avatták fel a falu központjában, de miután kilopták belőle a szobrot, az oszlop hosszú évekig üresen állt.
A Somorjától csak néhány kilométerre található településrészen örömmel fogadták a kezdeményezést, hogy az emlékműbe visszakerüljön Szent Flórián szobra. Az emlékmű a helyiek számára az évtizedek során a hagyomány, az összetartozás és a történelem iránti tisztelet jelképévé vált. Az avatásra a Somorjai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is ellátogattak. Az ünnepélyes kereteket a Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület Fúvószenekara biztosította Bazsó Horváth Zsuzsanna karmester vezetésével, Szent Flórián szobrát pedig Mikus Csaba, a közeli Bacsfa plébánosa szentelte meg.
Jó emberek összefogása
A rendezvényre több itt élő és környékbeli család is kilátogatott, akiket a köszöntő és a szoborszentelés után szeretettel vártak egy-egy pohár meleg frissítőre és harapnivalóra.
„Öröm számunkra, hogy hosszú évek után sikerült visszahelyezni Szent Flórián szobrát Királyfiára. Ez nemcsak a hit, hanem a közösségi összefogás jelképe is. Ha jó emberek dolgoznak együtt, szép dolgokat tudunk megvalósítani”
– mondta Karmen Procházková, a kezdeményezés elindítója. Hozzátette, a munkálatokban a nemrég Királyfiára költözött Kozár család is részt vett. A szervezők a jövőben egy civil szervezet létrehozását is tervezik, amely Somorja szépítését és városrészeinek támogatását tűzi ki célul.
„Nemrégiben került a tulajdonunkba a terület, amin az emlékmű áll. A szobor visszahelyezése egy közös kezdeményezés volt”
– osztotta meg Kozár Zsuzsanna, aki maga finanszírozta és szerezte be az emlékműbe beleillő szobrot. Bízik abban, hogy a visszakerülése segíti majd a helyiek összekovácsolódását és azt sem tartja kizártnak, hogy a helyi önkéntes tűzoltókkal együttműködve itt is megtartsák minden év májusában Szent Flórián napját.
Történelmi visszatekintés
Szent Flórián szobra különleges helyet foglal el Királyfia történetében. Az eredeti alkotást a helyi építész és művész, Pavel Mikšík készítette, aki eredtileg barátaival együtt állította fel az emlékművet. Röviddel a felavatása után azonban a szobrot ellopták és évtizedekig csupán az üres talapzat emlékeztetett a védőszentre. Most, több mint huszonöt évvel később az újraavatással nemcsak a múlt értékei elevenedtek meg, hanem egy új közösség formálódik, aminek összetartó ereje a bizonyíték arra, hogy a hagyomány és a hit ma is él Királyfián.
