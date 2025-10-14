Az emlékmű évekig üresen állt, mire visszakerült a helyére Szent Flórián szobra Királyfián (GALÉRIA)

A Somorjától csak néhány kilométerre található településrészen örömmel fogadták a kezdeményezést, hogy az emlékműbe visszakerüljön Szent Flórián szobra. Az emlékmű a helyiek számára az évtizedek során a hagyomány, az összetartozás és a történelem iránti tisztelet jelképévé vált. Az avatásra a Somorjai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is ellátogattak. Az ünnepélyes kereteket a Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület Fúvószenekara biztosította Bazsó Horváth Zsuzsanna karmester vezetésével, Szent Flórián szobrát pedig Mikus Csaba, a közeli Bacsfa plébánosa szentelte meg.

Jó emberek összefogása

A rendezvényre több itt élő és környékbeli család is kilátogatott, akiket a köszöntő és a szoborszentelés után szeretettel vártak egy-egy pohár meleg frissítőre és harapnivalóra.