Az emlékmű évekig üresen állt, mire visszakerült a helyére Szent Flórián szobra Királyfián (GALÉRIA)

Királyfia, szoboravatás
Kürthy Judit felvétele

Nem sokkal a felavatás után lopták ki belőle az eredeti szobrot

Kurthy Judit
Kürthy Judit
Királyfia |

Somorja településrészén, Királyfián szentelték meg újra a tűzoltók védőszentjének és oltalmazójának szobrát. Az eredeti Szent Flórián emlékművet több mint huszonöt évvel ezelőtt avatták fel a falu központjában, de miután kilopták belőle a szobrot, az oszlop hosszú évekig üresen állt.

A Somorjától csak néhány kilométerre található településrészen örömmel fogadták a kezdeményezést, hogy az emlékműbe visszakerüljön Szent Flórián szobra. Az emlékmű a helyiek számára az évtizedek során a hagyomány, az összetartozás és a történelem iránti tisztelet jelképévé vált. Az avatásra a Somorjai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is ellátogattak. Az ünnepélyes kereteket a Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület Fúvószenekara biztosította Bazsó Horváth Zsuzsanna karmester vezetésével, Szent Flórián szobrát pedig Mikus Csaba, a közeli Bacsfa plébánosa szentelte meg.

Jó emberek összefogása

A rendezvényre több itt élő és környékbeli család is kilátogatott, akiket a köszöntő és a szoborszentelés után szeretettel vártak egy-egy pohár meleg frissítőre és harapnivalóra.

Mikus Csaba, Karmen Procházková, Kozár Katalin
Kürthy Judit felvétele

Karmen Procházková és Kozár Katalin köszöntötték az egybegyűlteket

„Öröm számunkra, hogy hosszú évek után sikerült visszahelyezni Szent Flórián szobrát Királyfiára. Ez nemcsak a hit, hanem a közösségi összefogás jelképe is. Ha jó emberek dolgoznak együtt, szép dolgokat tudunk megvalósítani”

 – mondta Karmen Procházková, a kezdeményezés elindítója. Hozzátette, a munkálatokban a nemrég Királyfiára költözött Kozár család is részt vett. A szervezők a jövőben egy civil szervezet létrehozását is tervezik, amely Somorja szépítését és városrészeinek támogatását tűzi ki célul. 

„Nemrégiben került a tulajdonunkba a terület, amin az emlékmű áll. A szobor visszahelyezése egy közös kezdeményezés volt”

 – osztotta meg Kozár Zsuzsanna, aki maga finanszírozta és szerezte be az emlékműbe beleillő szobrot. Bízik abban, hogy a visszakerülése segíti majd a helyiek összekovácsolódását és azt sem tartja kizártnak, hogy a helyi önkéntes tűzoltókkal együttműködve itt is megtartsák minden év májusában Szent Flórián napját.

Kocsis Sándor, Szent Flórián szobor
Kürthy Judit felvétele

Kocsis Sándor, a Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület elnöke tisztelgett a felavatott és megszentelt szobor előtt

Történelmi visszatekintés

Szent Flórián szobra különleges helyet foglal el Királyfia történetében. Az eredeti alkotást a helyi építész és művész, Pavel Mikšík készítette, aki eredtileg barátaival együtt állította fel az emlékművet. Röviddel a felavatása után azonban a szobrot ellopták és évtizedekig csupán az üres talapzat emlékeztetett a védőszentre. Most, több mint huszonöt évvel később az újraavatással nemcsak a múlt értékei elevenedtek meg, hanem egy új közösség formálódik, aminek összetartó ereje a bizonyíték arra, hogy a hagyomány és a hit ma is él Királyfián.

Galéria
(A szerző felvétele)
(A szerző felvétele)
(A szerző felvétele)
(A szerző felvétele)
+9fotó
Kapcsolódó cikkünk
Egyházgellei Önkéntes Tűzoltó Testület, Szent Péter és Szent Pál templom, Egyházgelle
Régió

Díszzászlót szenteltek és megünnepelték az Egyházgellei Önkéntes Tűzoltó Testület fennállásának 140. éves jubileumát (FOTÓK)

Szent Flórián
Királyfia
képgaléria
szoboravatás
Pavel Mikšík
