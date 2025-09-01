Régió

EJK: „Az alkotmánynak az embereket kell védenie, nem pedig az egyenlőtlenséget legitimálnia”

A Koalíció tagjai az Alkotmánybíróság épülete előtt adtak hangot egyet nem értésüknek (A szerző felvétele)

Németi Róbert
Kassa |

Az Emberi Jogi Koalíció (EJK) képviselői ma délelőtt az Alkotmánybíróság előtt gyűltek össze, hogy tiltakozzanak a Szlovák Köztársaság alkotmányának tervezett módosítása ellen. A civil szervezetek képviselői egy transzparenssel érkeztek, néhányan kisebb csoportokban beszélgettek, mások csendben figyelték az eseményeket. Az EJK szerint a javaslat példátlan támadást jelent az emberi jogok ellen, és gyökeresen átalakítaná az ország demokratikus berendezkedését. Szimbolikus volt az időzítés is – éppen az Alkotmány napján figyelmeztették a kormányt és a parlamentet, hogy állítsák le a folyamatot.

Az EJK szerint a tervezett módosítás túlmutat egy egyszerű jogszabály-változtatáson: olyan hatalmi kísérlet, amely ideológiai célokat szolgál, miközben súlyosan sérti az állampolgárok jogait és méltóságát. Az elfogadása mindenkit érintene – magánszemélyeket, cégeket és önkormányzatokat egyaránt. A szervezet úgy véli, a változtatások meggyengítenék Szlovákia pozícióját az Európai Unióban, korlátoznák az emberi jogok védelmét, és megnyitnák az utat az alapvető szabadságjogok megsértése előtt. Attól is tartanak, hogy a javaslat gazdasági következményekkel járhat: uniós források elvesztésétől, jogi eljárásoktól és szankcióktól tartanak.

A sajtótájékoztatón Robert Furiel, a Saplinq és a kassai Pride igazgatója hangsúlyozta: nem engedhetjük meg, hogy Szlovákia identitásának része legyen a jogkorlátozás és a diszkrimináció. Mint mondta, a tervezet olyan mechanizmust teremtene, amely lehetővé tenné az európai jogszabályok és nemzetközi emberi jogi egyezmények figyelmen kívül hagyását. 

„Az alkotmánynak az embereket kell védenie, nem pedig az egyenlőtlenséget legitimálnia” 

– fogalmazott Furiel.

A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt években egyre erősödik a politikai célú, LMBTQ+-ellenes retorika Szlovákiában, és ez a módosítás ennek újabb lépcsőfoka. Rado Sloboda, az Amnesty International Slovensko igazgatója szerint az a tény, hogy egyes képviselők mindenáron át akarják nyomni a változtatást, azt bizonyítja, hogy politikai haszonszerzésért akár az emberi jogokat és Szlovákia nemzetközi kötelezettségeit is hajlandók feláldozni. 

„Ez azonban mindannyiunk szabadságát veszélyezteti” 

– tette hozzá Sloboda.

Az EJK végül arra kérte a kormányt, hogy vonja vissza a javaslatot, és ne nyisson utat az emberi jogok korlátozásához. Ha ez nem történik meg, felszólítják a parlamenti képviselőket, hogy a szeptemberi szavazáson utasítsák el a módosítást. A szervezet egyúttal a polgárokat is cselekvésre buzdította: hogy levelekkel, nyilvános megmozdulásokkal és minden békés eszközzel jelezzék, hogy Szlovákia nem kér a diszkriminációból és ilyesfajta törekvésekből.

Kassa
alkotmánybíróság
koalíció
jogok
