EJK: „Az alkotmánynak az embereket kell védenie, nem pedig az egyenlőtlenséget legitimálnia”

Az EJK szerint a tervezett módosítás túlmutat egy egyszerű jogszabály-változtatáson: olyan hatalmi kísérlet, amely ideológiai célokat szolgál, miközben súlyosan sérti az állampolgárok jogait és méltóságát. Az elfogadása mindenkit érintene – magánszemélyeket, cégeket és önkormányzatokat egyaránt. A szervezet úgy véli, a változtatások meggyengítenék Szlovákia pozícióját az Európai Unióban, korlátoznák az emberi jogok védelmét, és megnyitnák az utat az alapvető szabadságjogok megsértése előtt. Attól is tartanak, hogy a javaslat gazdasági következményekkel járhat: uniós források elvesztésétől, jogi eljárásoktól és szankcióktól tartanak.

A sajtótájékoztatón Robert Furiel, a Saplinq és a kassai Pride igazgatója hangsúlyozta: nem engedhetjük meg, hogy Szlovákia identitásának része legyen a jogkorlátozás és a diszkrimináció. Mint mondta, a tervezet olyan mechanizmust teremtene, amely lehetővé tenné az európai jogszabályok és nemzetközi emberi jogi egyezmények figyelmen kívül hagyását.

„Az alkotmánynak az embereket kell védenie, nem pedig az egyenlőtlenséget legitimálnia”

– fogalmazott Furiel.