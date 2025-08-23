Régió

Az elkövetkező néhány nap hűvös marad, de már látszik, mikor tér vissza a jó idő

A következő három reggel lesz a leghidegebb.

Szlovákiában a következő napokban hűvösebb időre kell számítani, a felmelegedés csak a jövő hét közepén kezdődik – tájékoztatott a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) a közösségi oldalán.

A meteorológusok szerint északnyugat felől hűvös, tengeri eredetű levegő áramlik az ország fölé. Ennek hatására szombati reggel sok helyen tíz Celsius-fok alá hűlt, a Szlovák Paradicsom völgyeiben pedig mindössze két fokot mértek. A nap folyamán is viszonylag hűvös maradt az idő.

Az előrejelzés alapján a következő három reggel lesz a leghidegebb: a hőmérséklet többnyire 11 és 6 fok között alakul, de a völgyekben és a medencékben 6–1 fokra is lehűlhet. A középső és keleti országrész néhány völgyében a gyenge talaj menti fagy sem kizárt – tették hozzá.

