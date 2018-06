Az egészségügyi minisztériumot kritizálják a megyeelnökök

Kassa | Az egészségügyi tárcát bírálja a megyei önkormányzatokat összefogó SK8 társulás amiatt a törvénymódosítás miatt, mely szerint július 1-jétől megújul az orvosi ügyeleti rendszer (LSPP). A megyei önkormányzatok erről szerda délután tárgyaltak Kassán.

Elsősorban abban látják a problémát a megyeelnökök, hogy az egészségügyi tárca nem megfelelően kommunikált a megyei önkormányzatokkal, ami miatt problémák adódhatnak az ügyeleteken. „Véleményem szerint az egészségügyi tárca megfontolatlan, durva törvénymódosítást készített, anélkül, hogy kikérte volna a megyei önkormányzatok véleményét” – mondta a szerdai találkozó után Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke, a gyűlést szervező SK8 társulás vezetője. Rastislav Trnka, Kassa megye elnöke szerint a tárcának sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie a megyék közti kommunikációra, elsősorban azért, mert ők tudják a legjobban, pontosan melyik településeken van szükség úgynevezett stabil ügyeleti pontokra. „Ezekről a pontokról egy sokkal rugalmasabb rendszer szerint kellene dönteni, és nem szabad megtörténnie annak, hogy a megyei önkormányzatok beleegyezése nélkül hoznak létre ügyeletet olyan városban vagy faluban, ahol nincs rá szükség, vagy nincs elegendő orvos. A minisztérium mégis olyan listát állított össze, amely nem megvalósítható, az ebből eredő problémákat pedig nekünk kell megoldanunk” – magyarázta Kassa megye elnöke. Hozzátette, a megyei önkormányzatok képviselői a következő hónapokban egy, a sérült ország megújulásáról szóló memorandumot is aláírnak. Trnka elmondása szerint a megyeelnökök az ország számos régiójában pusztulást látnak. Romlik a víz- és az erdőgazdaság helyzete, nem reagálunk megfelelően a klímaváltozásra, de nagy hiányosságokat tapasztalnak a környezetvédelem terén is. „A megyei önkormányzatoknak nincs megfelelő kompetenciájuk ezeken a területeken, de tisztában vagyunk a problémával, és készek vagyunk beszélni róla, ha kell, a memorandum aláírása után megtesszük az első lépéseket” – tette hozzá Kassa megye elnöke. A találkozón egyebek mellett az SK8 társulás irodájának finanszírozását is megbeszélték.