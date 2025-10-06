A nagymegyeri katolikus temetőben koszorúztak az 1849-es aradi vértanúk emléknapja alkalmából
Az aradi vértanúkra emlékeztek Nagymegyeren
Esős, szeles időben zajlott október 6-án a nagymegyeri katolikus temetőben az 1849-es aradi vértanúk emléknapja alkalmából tartott műsor.
A résztvevők az esőre álló időjárás miatt nem dr. Szeiff József sírjánál és a Kazinczy-emléktáblánál gyűltek össze, hanem a ravatalozó fedett előterében és csak a műsor után sétáltak át elhelyezni koszorúikat. Az eseményt a Csemadok Nagymegyeri Alapszervezete, valamint a Corvin Mátyás Városi Művelődési Központ szervezte.
A bensőséges hangulatú rendezvényen a Kéknefelejcs Népdalkör és a Bartók Béla Alapiskola diákjai működtek közre. Magyarország pozsonyi nagykövetsége nevében az eseményen tiszteletét tette Újvári Zoltán, beosztott diplomata, megjelent Soóky Marián polgármester, illetve valamennyi városi szervezet, intézmény vezetője és a városi képviselők.
Összefogtak a nemzetért
Ez a magyar történelem egyik legfájdalmasabb gyásznapja, ugyanakkor a hűség, a bátorság, a hazaszeretet örök példája is, hangoztak Huszár Ambrus Rita szavai. Kiemelte, hogy az 1848-1849-es szabadságharc során a magyar emberek összefogtak, hogy megvédjék hazájukat. Damjanich János szavait idézve mondta:
Az igaz ügy sosem vész el, még ha ideig-óráig el is bukik.
A Bartók Béla Alapiskola hetedik évfolyamos diákjai műsorukban megemlékeztek a vértanúkról, méltatva érdemeiket. Felkészítőjük Bajcsi János és Forró Dániel pedagógusok voltak.
Legyünk méltók hozzájuk
Soóky Marián, Nagymegyer polgármestere beszédében kiemelte, hogy a 13 aradi vértanú a nemzet szabadságáért adta életét. Örök üzenetük: a kitartás, a hit és a szabadság sosem ajándék, hanem harc árán megszerzett kincs. Fájón emlékezett Kazinczy Lajos honvédezredesre, Kazinczy Ferenc fiára, akit fiatalon, alig 30 évesen végeztek ki, az aradi 13 után csaknem három héttel, október 25-én. A 13 vértanúnak mind más-más háttere volt, emelte ki a polgármester, de ezek a különbségek eltűntek, amikor a haza ügye került elő.
„Példájuk arra emlékeztet, hogy az igaz ügy képes egyesíteni a közösségeket”
- tette hozzá a polgármester, majd kiemelte, hogy a szabadság ma sem természetes állapot, ma is vigyázni kell rá és harcolni érte, szerencsére nem fegyverrel, hanem tudással, felelősséggel és közösségi munkával. A vértanúk emléke arra kötelez minket, hogy legyünk méltók hozzájuk, mutatott rá. „A mi szabadságharcunk ma, hogy megtartjuk egymást" - zárta gondolatát, majd az összegyűltekkel együtt átsétáltak a sírhelyhez és a mellette lévő emléktáblához, ahol a Kéknefelejcs Népdalkör énekkíséretében elhelyezték koszorúikat.
