Az aradi vértanúkra emlékeztek Nagymegyeren

A résztvevők az esőre álló időjárás miatt nem dr. Szeiff József sírjánál és a Kazinczy-emléktáblánál gyűltek össze, hanem a ravatalozó fedett előterében és csak a műsor után sétáltak át elhelyezni koszorúikat. Az eseményt a Csemadok Nagymegyeri Alapszervezete, valamint a Corvin Mátyás Városi Művelődési Központ szervezte.

A bensőséges hangulatú rendezvényen a Kéknefelejcs Népdalkör és a Bartók Béla Alapiskola diákjai működtek közre. Magyarország pozsonyi nagykövetsége nevében az eseményen tiszteletét tette Újvári Zoltán, beosztott diplomata, megjelent Soóky Marián polgármester, illetve valamennyi városi szervezet, intézmény vezetője és a városi képviselők.

Összefogtak a nemzetért

Ez a magyar történelem egyik legfájdalmasabb gyásznapja, ugyanakkor a hűség, a bátorság, a hazaszeretet örök példája is, hangoztak Huszár Ambrus Rita szavai. Kiemelte, hogy az 1848-1849-es szabadságharc során a magyar emberek összefogtak, hogy megvédjék hazájukat. Damjanich János szavait idézve mondta:

Az igaz ügy sosem vész el, még ha ideig-óráig el is bukik.

A Bartók Béla Alapiskola hetedik évfolyamos diákjai műsorukban megemlékeztek a vértanúkról, méltatva érdemeiket. Felkészítőjük Bajcsi János és Forró Dániel pedagógusok voltak.