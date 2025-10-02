Az „amőbapara” betett a nyári szezonnak, ennek ellenére a komáromi fürdőben folytatódnak a fejlesztések

A komáromi képviselő-testület legutóbbi ülésén megtárgyalták a Comorra Servis féléves gazdálkodásáról készített jelentést, amit Kollár Gábor igazgató terjesztett be. Noha egyelőre 32 ezer eurós veszteséget könyvelnek el, igencsak intenzív első hat hónap van a hátuk mögött.

Fejlesztések minden téren

Ennek oka az az öt nagyobb fejlesztés, amelyeknek összértéke nagyjából félmillió euró.

A közvállalat igyekezetének köszönhetően a Sporttámogatási Alapon keresztül megújult a komáromi sportcsarnok. A 235 ezres fejlesztés keretében nemcsak a parkettát cserélték le, de új LCD-kijelzőt is felszereltek, míg a tetőre napelemek kerültek. Ezeknek hála tavasztól őszig energetikailag gyakorlatilag önfenntartóvá vált a csarnok.

75 ezer euróból építették át a termálfürdő gyermekmedencéjét, amely hangsúlyosan családbarát kinézetet kapott. A strandon emellett még számos kisebb műszaki fejlesztést is megvalósítottak.