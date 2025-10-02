Fotó: Facebook/Comorra Servis
Az „amőbapara” betett a nyári szezonnak, ennek ellenére a komáromi fürdőben folytatódnak a fejlesztések
A fürdő gyengébb szezonja ellenére az azt üzemeltető Comorra Servis közvállalat intenzív időszakot tudhat maga mögött 2025 első felében, hiszen számos fejlesztést meg tudtak valósítani. Nem tettek le a termálfürdő főépületének felújításáról sem, amelyet azonban nem az eddigi tervek alapján fognak megvalósítani.
A komáromi képviselő-testület legutóbbi ülésén megtárgyalták a Comorra Servis féléves gazdálkodásáról készített jelentést, amit Kollár Gábor igazgató terjesztett be. Noha egyelőre 32 ezer eurós veszteséget könyvelnek el, igencsak intenzív első hat hónap van a hátuk mögött.
Fejlesztések minden téren
Ennek oka az az öt nagyobb fejlesztés, amelyeknek összértéke nagyjából félmillió euró.
A közvállalat igyekezetének köszönhetően a Sporttámogatási Alapon keresztül megújult a komáromi sportcsarnok. A 235 ezres fejlesztés keretében nemcsak a parkettát cserélték le, de új LCD-kijelzőt is felszereltek, míg a tetőre napelemek kerültek. Ezeknek hála tavasztól őszig energetikailag gyakorlatilag önfenntartóvá vált a csarnok.
75 ezer euróból építették át a termálfürdő gyermekmedencéjét, amely hangsúlyosan családbarát kinézetet kapott. A strandon emellett még számos kisebb műszaki fejlesztést is megvalósítottak.
Jelentős újítás volt az Erzsébet-szigeten található jégpálya „nyáriasítása”, ahol egy több sportág művelésére alkalmas teret hoztak létre. A Neon Rollers Multisport Park névre keresztelt teret az elmúlt két és fél hónapban intenzíven használták mind a lakosok, mind az iskolák. Végül a Comorra Servis a Megye utcán felújított egy épületet, ahol a szolgáltató egységük új műhelyekkel működhet.
Jelenleg négy pályázatuk vár elbírálásra.
Máshogy újítják fel a termálfürdőt – gyenge volt a nyári szezon
A közeljövő egyik legfontosabb kérdése a termálfürdő főépületének évek óta húzódó átépítése lesz. Mint ismeretes, ezt eredetileg a Komárom, Ógyalla, Bajcs és Érsekújvár által alkotott fenntartható városi fejlődést szolgáló csoportosulás (UMR) pénzkeretéből szerették volna megvalósítani.
A képviselő-testületi ülésen Keszegh Béla polgármester jelezte: az illetékes szaktárca arról tájékoztatta a várost, hogy a fürdőre szánt összeget nem fogja megkapni. Keszegh szerint ez nem jelenti azt, hogy letennének a fürdő jelentős átalakításáról, ám „másik irányban indulnak” el, hogy 2026-ban tényleg el tudják kezdeni a munkálatokat. Mindenesetre most adódott egy sürgető feladat – a főépület tetőszerkezetének rendbetétele, amire az ülésen meg is szavaztak 120 ezer eurót a képviselők.
Kollár Gábor ejtett pár szót a strand nyári szezonjáról is. Mint kifejtette,
a júniusi „amőbamizéria”, majd a kedvezőtlen időjárás miatt „valahogy nem talált magára a szezon“, a megszokott látogatottság mellett a bevételek is elmaradtak a várttól
– ám ami kiesett, azt máshonnan pótolni igyekeznek az igazgató szerint.
