Autó hajtott az érkező személyvonat elé, egy nő megsérült (FOTÓK)

Autó hajtott az érkező személyvonat elé, egy nő megsérült (FOTÓK)
Rendőrségi felvétel
A Citroën Berlingo vezetője egy fény- és hangjelzéssel biztosított vasúti átjáróra hajtott. 

Csütörtök reggel személyvonattal ütközött egy -autó Litvaillón (Lietavská Lúčka – Zsolnai járás). A baleset a Staničná és a Na Pleš utca kereszteződésében történt, ahol a Citroën Berlingo vezetője a fény- és hangjelzéssel biztosított vasúti átjáróra hajtott. A mozdonyvezető hangjelzést adott és vészfékezett, de az ütközést nem tudta elkerülni.

A balesetben a személygépkocsiban utazó nő megsérült, őt kórházba szállították. A gépkocsivezetőnél és a mozdonyvezetőnél alkoholos befolyásoltságot a helyszíni vizsgálat nem mutatott ki.

Az ütközés miatt ideiglenesen szünetelt a vonatközlekedés az érintett pályaszakaszon. A baleset pontos körülményeit és okait a hatóságok vizsgálják.

Autó hajtott az érkező személyvonat elé, egy nő megsérült (FOTÓK)
Autó hajtott az érkező személyvonat elé, egy nő megsérült (FOTÓK)
Autó hajtott az érkező személyvonat elé, egy nő megsérült (FOTÓK)
Autó hajtott az érkező személyvonat elé, egy nő megsérült (FOTÓK)
rendőrség
közlekedési baleset
