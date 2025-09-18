A Citroën Berlingo vezetője egy fény- és hangjelzéssel biztosított vasúti átjáróra hajtott.
Autó hajtott az érkező személyvonat elé, egy nő megsérült (FOTÓK)
Csütörtök reggel személyvonattal ütközött egy -autó Litvaillón (Lietavská Lúčka – Zsolnai járás). A baleset a Staničná és a Na Pleš utca kereszteződésében történt, ahol a Citroën Berlingo vezetője a fény- és hangjelzéssel biztosított vasúti átjáróra hajtott. A mozdonyvezető hangjelzést adott és vészfékezett, de az ütközést nem tudta elkerülni.
A balesetben a személygépkocsiban utazó nő megsérült, őt kórházba szállították. A gépkocsivezetőnél és a mozdonyvezetőnél alkoholos befolyásoltságot a helyszíni vizsgálat nem mutatott ki.
Az ütközés miatt ideiglenesen szünetelt a vonatközlekedés az érintett pályaszakaszon. A baleset pontos körülményeit és okait a hatóságok vizsgálják.
