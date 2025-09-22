Augusztusban további 102 automata defibrillátort (AED) helyeztek ki a közterületekre, a berendezéseket nyilvántartásba vette az országos mentőszolgálat operatív központja (OSZZS) – tájékoztatott honlapján a központ.
Augusztusban 102 defibrillátort helyeztek ki a közterületekre
„Augusztusban 96 esetben használták ezeket az életmentő berendezéseket, 16 pácienst szállítottak kórházba a mentősök további kezelésre” – közölte az OSZZS.
A hordozható elsősegélynyújtó eszközt hirtelen szívmegálláskor, újraélesztésre használják. A tapasztalatok szerint 75 százalékra emelkedik az esély, hogy sikerül megmenteni valakinek az életét, ha hirtelen szívleállásnál öt percen belül ilyen segítséget kap. A műveleti központ szeretné kiépíteni a nyilvánosan elérhető defibrillátorok hálózatát.
