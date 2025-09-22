Régió

Augusztusban 102 defibrillátort helyeztek ki a közterületekre

AED k
TASR-felvétel
tasr
TASR

Augusztusban további 102 automata defibrillátort (AED) helyeztek ki a közterületekre, a berendezéseket nyilvántartásba vette az országos mentőszolgálat operatív központja (OSZZS) – tájékoztatott honlapján a központ.

„Augusztusban 96 esetben használták ezeket az életmentő berendezéseket, 16 pácienst szállítottak kórházba a mentősök további kezelésre” – közölte az OSZZS.

A hordozható elsősegélynyújtó eszközt hirtelen szívmegálláskor, újraélesztésre használják. A tapasztalatok szerint 75 százalékra emelkedik az esély, hogy sikerül megmenteni valakinek az életét, ha hirtelen szívleállásnál öt percen belül ilyen segítséget kap. A műveleti központ szeretné kiépíteni a nyilvánosan elérhető defibrillátorok hálózatát.

AED
defibrillátor
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?