Régió

Áttért a szemközti sávba, frontálisan ütközött egy másik személyautóval

Áttért a szemközti sávba, frontálisan ütközött egy másik személyautóval
Rendőrségi felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Az 51 éves sofőr a helyszínen életét vesztette.

Péntek este tragikus közlekedési baleset történt Puhó (Púchov) közelében – tájékoztatott Petra Klenková, a Trencséni Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

Az 51 éves férfi személygépkocsijával eddig ismeretlen okból áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol éppen egy másik, 25 éves férfi által vezetett autó haladt. A járművek frontálisan ütköztek.

Az idősebb sofőr a helyszínen belehalt súlyos sérüléseibe. A 25 éves autóvezetőt sérülésekkel kórházba szállították; a helyszínen végzett alkoholteszt negatív eredményt mutatott.

A tragédia pontos körülményeit, a felelősség mértékét és a baleset okát a rendőrség további vizsgálat és szakértői elemzés keretében tisztázza.

Galéria
Áttért a szemközti sávba, frontálisan ütközött egy másik személyautóval
Áttért a szemközti sávba, frontálisan ütközött egy másik személyautóval
közlekedési baleset
rendőrség
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?