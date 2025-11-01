Áttért a szemközti sávba, frontálisan ütközött egy másik személyautóval

Péntek este tragikus közlekedési baleset történt Puhó (Púchov) közelében – tájékoztatott Petra Klenková, a Trencséni Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

Az 51 éves férfi személygépkocsijával eddig ismeretlen okból áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol éppen egy másik, 25 éves férfi által vezetett autó haladt. A járművek frontálisan ütköztek.

Az idősebb sofőr a helyszínen belehalt súlyos sérüléseibe. A 25 éves autóvezetőt sérülésekkel kórházba szállították; a helyszínen végzett alkoholteszt negatív eredményt mutatott.

A tragédia pontos körülményeit, a felelősség mértékét és a baleset okát a rendőrség további vizsgálat és szakértői elemzés keretében tisztázza.