Az 51 éves sofőr a helyszínen életét vesztette.
Áttért a szemközti sávba, frontálisan ütközött egy másik személyautóval
Péntek este tragikus közlekedési baleset történt Puhó (Púchov) közelében – tájékoztatott Petra Klenková, a Trencséni Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.
Az 51 éves férfi személygépkocsijával eddig ismeretlen okból áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol éppen egy másik, 25 éves férfi által vezetett autó haladt. A járművek frontálisan ütköztek.
Az idősebb sofőr a helyszínen belehalt súlyos sérüléseibe. A 25 éves autóvezetőt sérülésekkel kórházba szállították; a helyszínen végzett alkoholteszt negatív eredményt mutatott.
A tragédia pontos körülményeit, a felelősség mértékét és a baleset okát a rendőrség további vizsgálat és szakértői elemzés keretében tisztázza.
