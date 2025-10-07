Régió

Átterjedt a sárgaság Lászlómajorból a lévai hajléktalanszállóba

TASR-felvétel

Jelenleg két aktív sárgaságjárványgócot regisztrál a Lévai Regionális Közegészségügyi Hatóság (RÚVZ), az egyiket Lászlómajorban (Ladislavov Dvor) a másikat a lévai hajléktalanszállón. Összesen 61 fertőzöttet regisztrálnak – tájékoztatott Eva Kaňková egészségügyi szakember.

A múlt héten tíz esetet jelentettek Lászlómajor környékéről. Egy újabb fertőzöttet találtak a hajléktalanszállón, ahonnan eddig összesen négy esetet jelentettek.

Egy megbetegedést regisztráltak Bajkán (Bajka), és egyet Zselízen.

Intézkedéseket vezettek be a járvány megfékezésére. Elrendelték a fertőzöttekkel szoros kontaktusban levők ellenőrzését és beoltását.

A városi hivatal az orvosokkal együttműködve szórólapokat osztanak. A Lévai Regionális Közegészségügyi Hivatal intézkedéseket rendelet el az Andrej Kmeť alapiskolában.

