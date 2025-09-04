Régió

Átlagosan meleg, de száraz is volt az augusztus, Muzslán volt a csúcshőség

TASR

Lehetett volna melegebb is - szárazabb nem nagyon

Tokár Géza
Tokár Géza

A hőmérsékleti viszonyok szempontjából augusztus átlagosnak mondható – állapította meg a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ). A legmagasabb átlaghőmérsékletet, 21,6 fokot, a pozsonyi repülőtér körzetében mérték.

A legalacsonyabb értékeket a Liptószentmiklósi járásban található Királybocán (Vyšná Boca) mutatták ki, ahol átlagosan 14,3 fok körül alakult a hőmérséklet – tájékoztatott róla az intézmény weboldala. A dobsinai jégbarlangban augusztus 25-én egyenesen mínusz 1,5 fokot mértek, míg egy nappal korábban a Lomnici-csúcson -8,4 fokig süllyedt a hőmérséklet. Muzslán augusztus 15-én ellenben havi hőrekordot regisztráltak, az egyik legdélebbi községben 37,6 fokot mutatott a hőmérő.

Bár a hőmérsékleti értékek szempontjából átlagos maradt az utolsó nyári hónap, csapadékból kevesebb esett a megszokottnál: nagyon száraz maradt az idő. A legaszályosabb régiók közül többek között Nagytárkány mérőállomásán esett alig 30 mm eső a hónap folyamán. Ellenben Pozsony-Malomvölgy mérőállomásán 188 mm csapadékot regisztráltak.


 

