Átlagosan meleg, de száraz is volt az augusztus, Muzslán volt a csúcshőség

A legalacsonyabb értékeket a Liptószentmiklósi járásban található Királybocán (Vyšná Boca) mutatták ki, ahol átlagosan 14,3 fok körül alakult a hőmérséklet – tájékoztatott róla az intézmény weboldala. A dobsinai jégbarlangban augusztus 25-én egyenesen mínusz 1,5 fokot mértek, míg egy nappal korábban a Lomnici-csúcson -8,4 fokig süllyedt a hőmérséklet. Muzslán augusztus 15-én ellenben havi hőrekordot regisztráltak, az egyik legdélebbi községben 37,6 fokot mutatott a hőmérő.

Bár a hőmérsékleti értékek szempontjából átlagos maradt az utolsó nyári hónap, csapadékból kevesebb esett a megszokottnál: nagyon száraz maradt az idő. A legaszályosabb régiók közül többek között Nagytárkány mérőállomásán esett alig 30 mm eső a hónap folyamán. Ellenben Pozsony-Malomvölgy mérőállomásán 188 mm csapadékot regisztráltak.



