Átalakul a pozsonyi Kő tér

Pozsony | Őszre megújulhat a főváros központjában található Kő tér. A hétvégén az illegális bódék eltávolításával elkezdődött a munka.

A magisztrátus és a környéken érdekelt partnerek közötti többéves egyeztetés után hamarosan elkezdődhet a főváros egyik legismertebb terének átalakítása. Az önkormányzat a Régi Vásárcsarnok Szövetséggel együtt felmérést végzett a lakosok és a vállalatok körében, hogy mit látnának szívesen a téren. A város fokozatosan megvalósítja a vélemények alapján összeállított Élő tér projekt egyes részeit. A téren található, engedély nélküli építmények áthelyezésével kezdődött el a felújítás. A büfések korábban fellebbeztek a lépés ellen az illetékes hivataloknál, ez lényegesen hátráltatta a beruházás elkezdését. A lebontott bódékból a Kyjev Hotel területére költöztetik át a büféket, ahol már építik az új helyüket. Őszig bővítik a zöldterületet, önlocsoló virágágyásokat és padokat helyeznek ki, valamint új közvilágítást kap a terület. A projekt első fázisának költségvetése mintegy 115 ezer euró. Jövőre új térburkolat elhelyezésével folytatódhat a revitalizáció. Peter Schmidt, a hotelt megvásároló Lordship társaság képviselője elmondta, mindannyiuk érdeke, hogy mihamarabb felújítsák a teret.

Az Élő tér projekt megálmodói összekötnék az SzNF és a Kő teret. Nagy beruházások helyett apróbb változtatásokkal tennék élhetőbbé a központot, áthelyeznék a parkolókat és játszóteret is építenének. A Loardship egy másik teret is tervez a szebb napokat is látott Kyjev hotel mellett. A közeli utcák által határolt háromszögbe elképzelt új tér művészi hangulatot kapna. A hiotel alatt mélygarázst alakítanának ki – olvasható a kamennenamestie.sk oldalon. (béva)